Malinconia della Materia: mostra personale di Enzo Pagano

Inaugura sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18 presso Lineadarte Officina Creativa, isola creativa laboratorio della libere arti, via San Paolo, 31 Napoli, la mostra personale di Enzo Pagano, dal titolo “Malinconia della Materia ” a cura di Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma, interverrà il professore Stefano Gallo “Università di Roma Tor Vergata”.

Enzo Pagano, nato a Napoli nel 1952, incarna la vitalità e la profondità dell'arte contemporanea. Le sue opere esplorano la materia in tutta la sua complessità, trasmettendo una malinconia dolce e profonda. La sua ricerca artistica abbraccia la temporalità, la storia e la cultura umana, evidenziando il valore intrinseco della materia stessa. Questa profonda connessione con la materia emerge sia nelle sue opere pittoriche sia nelle sculture, che trasformano pietre comuni in straordinarie rappresentazioni di mitologia. La sua formazione umanistica e la specializzazione in Storia dell'Arte conferiscono alle sue opere una profondità che invita gli osservatori a riflettere sul significato intrinseco della materia e della storia umana in essa racchiusa. Enzo Pagano condivide la sua esperienza artistica a Napoli, dove continua a creare e ad esplorare i confini dell'arte contemporanea.



Enzo Pagano

Nato nel 1952 a Napoli, dove vive e lavora.

Di formazione umanistica e specializzato in Storia dell'Arte, ha insegnato Materie letterarie e, a partire dal 1990, Storia dell'Arte.



Enzo Pagano Malinconia della Materia

Napoli – dal 27 gennaio al 15 febbraio 2024

Via S.Paolo ai tribunali, 31 Napoli

Vernissage: sabato 27 gennaio ore 18.00

curatori: Giovanna Donnarumma, Gennaro Ippolito

