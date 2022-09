Palazzo Reale di Napoli, prorogata fino al 10 gennaio 2023 la mostra su Don Chisciotte

Grande successo estivo per la mostra su Don Chisciotte, in cui sono esposti i dipinti preparatori messi a confronto con gli arazzi ispirati al romanzo di Miguel de Cervantes, le edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli e lo spartito dell’opera comica omonima di Giovanni Paisiello. In visita anche lo scrittore Luis García Montero, direttore generale dell’Instituto Cervantes di Madrid