"Yes, I do (Sì, lo voglio)", al Cortona on the Move la mostra-evento dedicata a Oreste Pipolo

Oreste Pipolo, noto fotografo napoletano di cerimonia scomparso nel 2015, avrebbe compiuto 73 anni il 30 giugno e sarà ricordato al Festival internazionale di fotografia “Cortona on the Move” con una mostra dal titolo “Yes, I do (Sì, lo voglio)” sulla fotografia di matrimonio che si terrà dal 15 luglio al 2 ottobre.

In questa edizione, “Cortona On The Move” prosegue la sua ricerca nell’ambito della fotografia documentaria con particolare attenzione all’incessante evoluzione del linguaggio visivo attraverso collaborazioni internazionali e presentando produzioni originali e inedite. Il festival ambisce a diventare un protagonista della produzione fotografica a livello internazionale e a rendere la sua ricerca sul linguaggio fotografico accessibile e comprensibile al grande pubblico, facendone un fattore di scambio e accrescimento culturale.

Nella mostra saranno esposte per la prima volta anche le foto di cerimonia scattate dalla figlia Ivana Pipolo anche lei fotografa di matrimoni che insieme alla sorella Miriam porta avanti lo studio fotografico che era del padre. Questo evento dedicato ad Oreste Pipolo vuole sottolineare come il fotografo di matrimonio è il creatore di una memoria personale e collettiva che rispecchia la società in cui opera.

Le immagini esposte durante questo festival fanno parte di un patrimonio sia fotografico che umano della città di Napoli, soprattutto evidenziano la capacità di cogliere le relazioni più intime e soprattutto il profondo e disinteressato legame con la stessa città