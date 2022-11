Libere Parole Impresse: mostra personale di Calogero Barba

Inaugura Sabato 10 Dicembre 2022 alle ore 18,30 presso Lineadarte Officina Creativa, isola creativa laboratorio della libere arti, via San Paolo, 31 Napoli, la mostra personale di Calogero Barba, dal titolo “Libere Parole Impresse” a cura di Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma.

Nel tempo della liquidità e del bla bla bla, dei social media diffusi ovunque, tutto è comunicazione, la parola perde di continuo il suo forte significato semantico. Nel recupero antropologico delle scrittura, Calogero Barba cosciente del valore evocativo della scrittura creativa, dispone il suo suggestivo rapporto con le impressioni visive delle lettere “sottopressione” da cui scaturiscono i ritmi della forma per andare al di là del segno impresso sul bianco della carta. Così la libera scrittura impressa sulla carta cotone interagisce con la dimensione del formato del foglio evidenziando il rapporto con l’immagine, con lo spazio, con il segno e con la fragile materia della carta.

Le libere e sperimentali scritture impresse, lontane dalle strutture grammaticali e dall’ordine del discorso lineare, sono disposte sul piano e impresse dal torchio calcografico assumendo il valore di una sosta visiva dello sguardo che non svela il silenzio della stessa storia.

Le recenti libere scritture di Calogero Barba in mostra a Lineadarte Officina Creativa, giocano sul campo geometrico del foglio bianco con morbidi valori tonali dati dall’incidenza della luce che si posa sui leggeri rilievi quasi impercettibili e sul negativo a secco dell’incavo creato dalle lettere impresse dai rulli calcografici. Percorsi di libere parole che sprofondano nella materia della morbida carta cotonata attraverso un penetrare, uno scorrere tra il rilievo e la profondità per divenire segno e colore visibile di un nuovo quoziente estetico verbo-visivo.

Interverrà nella serata inaugurale anche l’artista e docente in Tecnica e Tecnologia della carta e dei materiali presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Nicca Iovinella



CALOGERO BARBA è nato a Mussomeli (CL) nel 1958. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Attualmente è docente a contratto all’Accademia di Belle Arti di Agrigento. Nel 1995 viene invitato a partecipare con un’installazione plastica alla “5ª Biennale Internazionale di Marsiglia” (F). Nel 2007 ha partecipato a “Camera 312 – promemoria per Pierre”, 52ª Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia. Nel 2011 partecipa alla 54ª Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia. Con la mostra itinerante “Vitamine” del 2015, espone al Museo del Novecento di Firenze e al MART di Rovereto. Nel 2017 con “BAU 14” espone alla GAMEC di Viareggio e allo spazio Sehsaal di Vienna. Nel 2019 è presente alla 5ª Biennale del Libro d’Artista di Napoli. Nel 2020 partecipa alla mostra BAU, Contenitore di cultura contemporanea 2004-2020, presso la CAMeC di La Spezia. Nel 2020 viene invitato all’evento “Artisti di Sicilia”, presso il Convitto delle Arti a Noto.

Nel 2021 viene invitato all’evento “20×20 eventi” presso il Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova. Nel 2022 partecipa alla mostra “Attraverso l’arte – Project room 50 artisti 50 Bandiere”, presso la CAMeC di La Spezia. Recentemente partecipa IX Biennale della Magna Grecia, San Demetrio Corone (CS).

