A Napoli la mostra su Battistello Caracciolo, “il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi"

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta in sala Causa la grande mostra monografica su Battistello Caracciolo, artista (Napoli, 1578-1635) che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio, al punto da ottenere la definizione di “patriarca bronzeo dei Caravaggeschi” dallo storico dell’arte e critico Roberto Longhi.

L’esposizione, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, nasce dall’idea di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la collaborazione istituzionale di Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli e di Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania. In queste altre due sedi sono presenti opere di Battistello in un percorso espositivo legato alla mostra di Capodimonte, anche attraverso una bigliettazione congiunta per tutta la durata della mostra fino al 2 ottobre 2022.

In sala Causa al Museo e Real Bosco di Capodimonte sono allestite quasi 80 opere molte delle quali provenienti da istituzioni pubbliche, italiane ed estere, enti ecclesiastici e privati collezionisti. Al Palazzo Reale sarà possibile visitare la sala del Gran Capitano affrescata da Battistello Caracciolo mentre alla Certosa e al Museo di San Martino il percorso di mostra si snoda tra le cappelle dell’Assunta, di San Gennaro, di San Martino e nel Coro della Chiesa, oltre che nelle sale dedicate a Battistello nella galleria del Quarto del Priore.

INFORMAZIONI

sede e orari

Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2 – Napoli

Sala Causa - tutti i giorni (mercoledì giorno di chiusura), dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo

ingresso ore 17.00)

Palazzo Reale di Napoli, piazza Plebiscito 1 – Napoli

Sala del Gran Capitano – tutti i giorni (mercoledì giorno di chiusura), dalle ore 9.00 alle ore 20.00

(ultimo ingresso ore 19.00).

Certosa e Museo di San Martino, Largo San Martino, 5 – Napoli

Chiesa e Quarto del Priore* tutti i giorni (mercoledì giorno di chiusura), dalle ore 8.30 alle ore 19.00

(ultimo ingresso ore 18.00). Il Quarto del Priore è visitabile dalle 9.30. Giovedì 9 giugno per

l’inaugurazione della mostra ingresso gratuito, dalle ore 18.30 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore

21.00)

Biglietto mostra: 20 euro cumulativo per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Reale

di Napoli e la Certosa e il Museo di San Martino, valido per un ingresso in ogni sito espositivo per

tutta la durata della mostra, acquistabile on line oppure on site in ciascuno dei tre siti presso le relative biglietterie

info e prenotazioni: 848 800 288

da cellulare e dall'estero: 06 39967050 / www.coopculture.it

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

Biglietto solo per il Museo e Real Bosco di Capodimonte

intero: 12 euro

ridotto young (18-25 anni): 2 euro

gratuito (0-18 anni) e possessori Artecard

info e prenotazioni: 848 800 288

da cellulare e dall'estero: 06 39967050 / www.coopculture.it

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

capodimonte.cultura.gov.it / 081 7499130 / mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

Biglietto solo per il Palazzo Reale di Napoli

intero: 10 euro

ridotto young (18-25 anni): 2 euro

gratuito (0-18 anni) e possessori Artecard

info e prenotazioni: 848 800 288

da cellulare e dall'estero: 06 39967050 / www.coopculture.it

palazzorealedinapoli.org / 081 580 8255 / pal-na@beniculturali.it

Biglietto solo per la Certosa e Museo di San Martino

intero: 6 euro

ridotto young (18-25 anni): 2 euro

gratuito (0-18 anni) e possessori Artecard

info e prenotazioni: 848 800 288

da cellulare e dall'estero: 06 39967050 / www.coopculture.it

museicampania.cultura.gov.it /+39 0812294503 / drm-cam.sanmartino@beniculturali.it

IN FOTO: Inaugurzione mostra Battistello Caracciolo - foto di Amedeo Benestante