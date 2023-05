Scusate l'anticipo: a Salumeria Upnea la mostra sul 3° scudetto del Napoli

“SCUSATE L'ANTICIPO”, così è intitolata la mostra che domenica 28 maggio verrà inaugurata a Salumeria Upnea, il noto bistrot del centro storico (Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 35) che funge anche da galleria d'arte: l'esposizione, infatti, rimarrà visitabile liberamente per tutta l'estate, negli orari distanti da quelli di pranzo e cena.

L'artista napoletana, Sabrina Sabatino, ha realizzato per l'occasione ventuno ritratti al carboncino, tutti raffiguranti i protagonisti azzurri che hanno reso possibile questa folgorante quanto “precoce” conquista del terzo scudetto. «Sono nata a Napoli – dice l'artista –, amo visceralmente la mia città e la sua squadra di calcio. Celebrare i Campioni d’Italia con i loro ritratti è per me un sogno che si avvera».

A partire dalle ore 18.30, dunque – in anticipo di una settimana sui festeggiamenti ufficiali –, si unirà alla gioia per il trionfo azzurro quella per l'ottavo compleanno di Salumeria e si farà festa in grande stile, con Dino Erre al piano, Paolo Meo alla consolle e con l'ormai rodato e apprezzato “Caperitivo”: una formula gratuita di aperitivo a buffet (bevande escluse) con la possibilità di sedersi al tavolo e ordinare alla carta come di consueto.

Oltre a un menù in cui si spazia da panini artigianali a piatti della tradizione – realizzati con prodotti di altissima qualità –, l'atmosfera è un altro dei motivi che fa di Salumeria Upnea tappa amata da turisti, napoletani e non solo: riferimenti alla tradizione, elementi della cultura pop partenopea ed esposizioni fotografiche permanenti dialogano in armonia con lo stile industrial che caratterizza la struttura.

"A seguito della pandemia da Covid-19, poi, si è fatto di necessità virtù: il vicolo antistante al bistrot - spiegano i gestori di Salumeria Upnea - è stato ampiamente riqualificato; da luogo abbandonato qual era, ora – dopo un lungo lavoro di ristrutturazione – è diventato una romantica location dove poter pranzare, cenare o semplicemente consumare un aperitivo e, al contempo, ammirare i coloratissimi murales di Michele Wuk (un Cristo con la mascherina che vigila sul distanziamento sociale; l’ultima cena e la copertina dell’album “Terra mia” di Pino Daniele)".

«Il progetto di Salumeria – racconta lo chef e socio fondatore, Luigi Crispino – nasce da un’enorme passione che ci ha portati dalla chimica alla cucina, spingendoci a ricercare il sapore dei singoli prodotti nel loro momento di apice. Un lavoro più approfondito sul giusto pezzo di carne, una selezione attenta della verdura e una scelta accurata del vino in accompagnamento ci permettono di esplorare nuovi piaceri del gusto e di evitare gli sprechi.»

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

