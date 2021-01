Buon compleanno Monte di Procida: evento online per celebrare i 114 anni del Comune

Sabato 30 gennaio alle 19 in diretta sulla pagina Facebook dell'Ente per festeggiare 114 anni di storia, cultura e tradizioni

Per via dell'emergenza Covid non è stato possibile svolgere la consueta celebrazione in presenza dell’anniversario dell'Autonomia comunale presso la sala consiliare “Ludovico Quandel”.

Per questa ragione, si svolgerà un evento on line, in diretta, sulla pagina Facebook “Comune di Monte di Procida”, sabato 30 gennaio alle ore 19.

Nel corso della serata si metterà l'accento sulle tradizioni e sui saperi che la nostra comunità ha continuato a condividere, nel corso di oltre un secolo, con l’Isola di Procida e di come la matrice culturale delle due realtà sia ancora la medesima.

La serata si aprirà con la coreografia del M° Antonio Colandrea “Sine Sole Sileo”.

Il Sindaco Peppe Pugliese accoglierà nel dibattito diversi ospiti tra cui il Sindaco di Procida Dino Ambrosino e la voce dei Montesi nel Mondo con un collegamento dagli Stati Uniti, con i nostri concittadini che continuano anche oltreoceano ad encomiare le tradizioni della terra natia.

Modera l'incontro il Vice Sindaco di Monte di Procida Teresa Coppola.

A proposito di tradizioni, nel corso della serata verranno premiati i partecipanti alla seconda edizione del Concorso il “Presepe più bello”.

Quindi appuntamento a sabato 30 gennaio alle ore 19 sulla pagina Facebook “Comune di Monte di Procida”.