Monica Sarnelli live al Nevermind

Sold out annunciato per il concerto di Monica Sarnelli, in programma sabato 20 maggio (start ore 21), al Nevermind di Napoli. In scena una nuova edizione di “Napoli@Colori” (dal nome dei 4 album della sua raccolta antologica) con cui l’artista napoletana prosegue il suo live tour in Campania, avviato con successo nelle prime date effettuate nei teatri Umberto di Nola, Karol di Castellammare di Stabia e Summarte di Somma Vesuviana.

“La serata a Coroglio – aggiunge l’artista – ha per me sempre un significato speciale, denso di emozioni e ricordi che mi riportano agli inizi della mia carriera quando, ormai 31 anni fa, proprio questo luogo magico, che allora si chiamava Up Stroke, accolse il mio debutto”.

Una tappa molto importante e significativa per Monica Sarnelli, che costituisce anche l’occasione per presentare la sua nuova band, formata da Alfredo Di Martino (piano, fisarmonica, armonica), Federico Luongo (chitarre, loop), Aldo Capasso (basso, contrabbasso) e Mario Toscano (batteria), nonché di condividere il palco con la giovane cantante Fuliggine (alias Francesca Andreano) affidando proprio a lei l’apertura del concerto.

“Il Nevermind - aggiunge Monica Sarnelli – è noto per la sua programmazione accorta e di grande spessore ed essere accolta qui è motivo di grande soddisfazione per me e per i miei musicisti”.

La scaletta prevista per la serata attinge al grande repertorio napoletano classico e contemporaneo, includendo brani particolarmente amati dal pubblico di cui Monica Sarnelli è straordinaria interprete come “Chesta sera” e “Mentecuore” di Nino D’Angelo, “Lazzari felici” e “Assaje” di Pino Daniele, “Notte lenta” di Franco Del Prete, “Abbracciame” di Andrea Sannino e Mauro Spenillo, fino alla sigla di “Un posto al sole” che da oltre 26 anni porta la sua voce nelle case degli italiani.

Per info: cell. 333 3795097 email: nevermind.napoli@gmail.com

info: www.facebook.com/MonicaSarnelliCantante