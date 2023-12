Monica Sarnelli presenta alla stampa il nuovo cd e l'anteprima dello spettacolo-concerto

Atteso appuntamento per martedì 12 dicembre alle ore 11.00 al Teatro Troisi di Napoli, per la presentazione del nuovissimo progetto discografico di Monica Sarnelli di recente pubblicazione ‘E n’ata manera” (Zeus Record) e per l'anteprima dello spettacolo-concerto in programma, sempre al Teatro Troisi, sabato 16 dicembre alle ore 21:15, “Napoli Sound - Live a Teatro”.

La presentazione, di martedì mattina, si potrà seguire anche in “diretta social” (collegandosi dalla pagina Facebook “Monica Sarnelli Cantante”), grazie a RitmiUrbani Network (ideazione e conduzione: Dario Andreano - regia e realizzazione:Carmine Giordano) che seguirà l’intero evento.

All'atteso incontro in compagnia della cantante Monica Sarnelli e del patron del Teatro Troisi, Pino Oliva, saranno presenti Gianni Fiorellino (direttore artistico ed arrangiatore di tutte le tracce del disco), una rappresentanza della Famiglia Barrucci (titolare della Zeus Record, che ha prodotto l’album) e ancora: Vincenzo D’Agostino, Bruno Lanza, Melania D’Agostino, Sally Monetti, Enzo Caradonna, Franco Desirèe (autori dei brani), Marco Zurzolo, Pasquale De Angelis, Mariano Barba, Rocco Di Maiolo (tra i musicisti che hanno suonato nell’album), Chiara Scarola (foto di copertina) Eugenio Blasio (foto in studio) Mario Vestoso (che ha realizzato la grafica dell’album e del libretto allegato), Alessandra Amabile (Make-up artist ) Luciano Filangieri (Regista del videoclip “Io e Te”) Luca Delgado (Sceneggiatore del videoclip “Io e Te”) Alessandro “FRÈ” Freschi (Regista/Videomaker della clip video “Si’ tutto chello ca voglio io”) e Carmine Giordano (Regista/Videomaker della clip video “Voglio parlà cu tte”)