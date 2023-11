Moni Ovadia al San Ferdinando con lo spettacolo cult Oylem Goylem

Prezzo non disponibile

Dal 10 al 12 novembre, Moni Ovadia sarà in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli, con i musicisti della Moni Ovadia Stage Orchestra, con lo spettacolo cult Oylem Goylem, nel trentennale del suo clamoroso debutto nel 1993.

Lo spettacolo

La lingua, la musica, e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di “Oylem Goylem”. Si potrebbe dire che lo spettacolo ha la forma classica del cabaret comunemente inteso. Alterna infatti brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni che la comprovata abilità dell’intrattenitore sa rendere gustosamente vivaci. Ma la curiosità dello spettacolo sta nel fatto di essere interamente dedicato a quella parte della cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica.

Moni Ovadia e i suoi musicisti danno vita a una rappresentazione basata sul ritmo, sull’autoironia, sull’alternanza continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere, battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare. Uno spettacolo che “sa di steppa e retrobotteghe, di strade e sinagoghe”. Tutto questo è ciò che Moni Ovadia chiama il “suono dell’esilio, la musica della dispersione”: in una parola della diaspora.. La Moni Ovadia Stage Orchestra si rifà alla tradizione della musica klezmer nell’incrocio di stili, nell’alternanza continua dei toni e degli umori che la pervadono, dal canto dolente e monocorde che fa rivivere il clima di preghiera della sinagoga all’esplosiva festosità di canzoni e ballate composte per le occasioni liete.

“Oylem Goylem” è un esempio di come in uno spettacolo di centoventi minuti si possono fondere umorismo e tradizione, intelligenza colta e gusto popolare in una formula linguisticamente internazionale.

OYLEM GOYLEM

di e con Moni Ovadia

e con Moni Ovadia Stage Orchestra

Giovanna Famulari violoncello

Marian Serban cymbalon

Gian Pietro Marazza fisarmonica

Massimo Marcer tromba

Michele Gazich violino

scene e costumi Elisa Savi

progetto sonoro Mauro Pagiaro

produzione Corvino Produzioni, CTB Centro Teatrale Bresciano

Durata: 2 ore (atto unico)

IN FOTO: Moni Ovadia in Oylem Goylem ph. L. D'Agostino