Dal Moiariello alla Sanità: alla scoperta della collina gentile

Domenica 2 maggio, ore 10,30

Visita Guidata

Da antico casale collinare a luogo delle delizie per i sovrani e le loro corti, la collina di Capodimonte ancora oggi conserva il suo fascino d’altri tempi. Nonostante la vicinanza al centro storico, l’urbanizzazione a volte selvaggia dell’ultimo secolo, quì sopravvivono spazi verdi ed incontaminati, angoli spesso poco noti agli stessi napoletani, dove i resti di dimore aristocratiche e lo spirito di personaggi illustri si alternano a scorci panoramici mozzafiato che le hanno valso l’appellativo di “Posillipo dei Poveri”.

La nostra passeggiata avrà inizio da Porta Grande, uno degli ingressi al Museo e Real Bosco di Capodimonte, per proseguire lungo via Sant’Antonio a Capodimonte dove un tempo terminava l’impervio percorso che congiungeva la città con l’altura, ed infine iniziare la discesa attraverso il Moiariello e la Via Ottavio Morisani, anche nota come la “piccola Via Petrarca”. Lungo il percorso incontreremo l’Osservatorio Astronomico, la Torre del Palasciano, le antiche case Cotugno, ma anche spazi agricoli ancora coltivati, alla scoperta dei personaggi che hanno abitato questi luoghi; medici, artisti, nobili e scienziati per secoli hanno trovato rifugio ed ispirazione in questo piccolo angolo di Paradiso cittadino. Ed infine, come per incanto, la quiete e la vista sul golfo saranno bruscamente interrotti dal fitto intrico dei vicoli, odori e colori della Sanità e dei Cristallini che ci riporteranno ad una realtà meno incontaminata ma altrettanto affascinante e genuina. La passeggiata si concluderà con una visita ai punti più salienti del Rione Sanità.

La durata del tour è di circa 2 ore



Appuntamento:

Domenica 2 maggio ore 10,30

presso l'ingresso di Porta Grande, (lato Via Ponti Rossi)

Via Capodimonte 24, 80136 Napoli.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsApp al numero 3396663422 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).

Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 6 ai 15 anni, gratis per bambini al di sotto dei 6 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti e, nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid include solo visite esterne. Sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour al superamento del numero stabilito.

Obbligatorio indossare la mascherina.