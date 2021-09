Modus Vivendi Pompeii: torna il galà del cibo, della moda e della cultura

Al via alla V edizione di Modus Vivendi Pompeii. Il galà del cibo, della moda, della cultura e dell’intrattenimento voluto e diretto da Giuseppe Scagliarini si svolgerà domenica 19 settembre, sul finire della stagione estiva. La location prescelta è Habita 79 Hotel&Spa Pompeii, di recente apertura e nota per l’ampio giardino e la terrazza panoramica di fronte al campanile della città.

L’arte, la cultura, il food, la musica, la moda si incontreranno grazie alle personalità ospiti scelte accuratamente e presenti anche nelle altre edizioni.

La new guest di questo appuntamento è l'artista e pittrice Stefania Sabatino. Docente di Storia dell'Arte presso il liceo Caccioppoli della vicina Scafati, Stefania è nota sul panorama culturale vesuviano per le sue opere dai significati forti ed evocativi. Recentemente i suoi acquerelli hanno impreziosito il libro “Pompei A.D.79 La moneta verticale” dello scrittore Carlo Avvisati.

La pandemia non ha fermato l'arte, la cultura e la bellezza di Pompei e si continua sulla strada della valorizzazione del territorio.

Quest'anno il cambio di location è simbolico di una rinascita vera. La gastronomia, l'arte, la cultura, il rispetto per l'ambiente, l'innovazione, sono temi continuamente in discussione nella nostra società e curarli è un bene per il futuro. Tra i fiori all'occhiello sul food sarà presente lo chef stellato Paolo Gramaglia, reduce da esperienze di gusto in vari luoghi d'Italia.

In particolare a Pompei, la storicità, la cultura e la memoria camminano sullo stesso binario e cresce sempre di più il bisogno di valorizzare le eccellenze del territorio. Habita 79 Hotel&Spa è il luogo ideale per incontrarsi e calarsi in una realtà di relax, dove la cultura è davvero il “sale” della serata.

Modus Vivendi Pompeii sarà anche benessere, sport, salute e futuro. Il direttore artistico ha le idee ben chiare su come uscire dalla crisi portata dal Covid: risorse e professionalità umane, accensione sociale, cambiamento urbano, rispetto dell'ambiente e soprattutto gentilezza.

Per la conduzione dell'evento l'event manager si avvale nuovamente di Diletta Bonè Acanfora, attrice e presentatrice, nonché di Alfonso Benevento, noto speaker radiofonico e dj intrattenitore sul panorama campano.

Entrambi saranno assistiti dal coordinatore Pio Pinto.

IN FOTO: lo chef stellato Paolo Gramaglia