Modus Vivendi Pompeii: torna il Galà del gusto e dell'arte

“Modus Vivendi Pompeii” tornerà puntuale anche quest'anno nonostante i disagi e le difficoltà che hanno investito la ristorazione, l'arte, l'artigianato ed il mondo degli eventi. Domenica 13 settembre la città di Pompei ospiterà il galà del cibo, del gusto, della danza, della moda e della musica.

Nell’anno 2020 in cui ogni manifestazione è stata una scommessa, il “Laboratorio Sensi Linguaggi Creativi” nato e diretto da Giuseppe Scagliarini, ripete un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza. Il promotore culturale nonché direttore artistico ha portato avanti la programmazione di incontri volti a valorizzare Pompei e le sue bellezze, sfidando le restrizioni ma rispettando le regole.

Dopo la Festa della Musica tenutasi il 21 giugno in Piazza Immacolata, Scagliarini ha deciso di esaltare un altro angolo della città che è in via di rinascita. Via Sacra sarà la location che ospiterà il gran galà a cui sono stati invitati cantanti, musicisti ed artisti. In una delle vie principali della città, chiusa al traffico nei week-end per consentire ai locali di sfruttare i marciapiedi come aree di ristoro all'aperto, si potrà godere del relax offerto dal connubio tra cibo ed intrattenimento.