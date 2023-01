Tappa a Napoli per il Mix Contest Italy Tour

€ 20,00 acquistando il biglietto online, oppure € 25,00 acquistando il biglietto in loco

Prezzo € 20,00 acquistando il biglietto online, oppure € 25,00 acquistando il biglietto in loco

Martedì 31 gennaio alle ore 20:00 andrà in scena la prima tappa del 2023 di Mix Contest Italy Tour, l’evento che riunisce in una sola sera i migliori cocktail bar della città per un’esperienza di miscelazione tra cultura e divertimento.

Si chiama Italy Tour perché è un vero e proprio tour che tocca le città italiane dove la miscelazione è più forte, e il 31 gennaio arriverà a Napoli all’NH Panorama.



Funziona così: 10 cocktail bar, rappresentati dai loro bartender, si ritrovano la stessa sera nel salone o nella terrazza più bella dell’NH Hotel della città. Qui, i bartender preparano due cocktail a testa, che durante la serata vengono degustati e giudicati dal pubblico e da una giuria tecnica. Alla fine della serata, i voti popolari si sommano ai voti dei giudici e decretano il vincitore.



I cocktail bar che parteciperanno alla tappa di Napoli sono:



L'ANTIQUARIO con Alessio Monaco

ARCHIVIO STORICO con Leandro Ruggiero

LABORATORIO FOLKLORISTICO con Vincenzo Pagliara e Giacomo Nicoletti

CARAVELLA con Giuseppe Ammendola ed Egidio Paladino

RADICI CLANDESTINE con Giovanni Bologna e Mario Luigi Quarto

MEZZO PIENO con Michele Cicchella

LA FESSERIA/DOPOTEATRO con Davide Di Guida (La Fesseria) e Pasquale Talento (Dopoteatro)

PORTO 51 - Andrea Calise e Jonny Iacono

FLANAGAN'S con Giuseppe Ciccarelli e Luca Scafora

BARRIO BOTANICO / BARRIL con Gianmaria Franci (Barrio Botanico) e Marco Pellegrini (Barril)

SHUB con Natale Aprea

GRIDA COCKTAIL BAR con Vincenzo De Falco e Domenico De Falco



Acquistando il biglietto online si può usufruire della speciale promozione 5 consumazioni a € 20,00.

Il biglietto online si può acquistare qui: https://shop.tobevents.it/mixcontest-napoli/



Chi lo desidera può pagare direttamente in loco al costo di € 25,00, ma la prenotazione rimane comunque obbligatoria e si può effettuare al medesimo link.