I miti greci più spaventosi per Halloween, evento online da Napoli

Il 31 ottobre non si può fare festa? Perfetto, noi ce ne stiamo collegati tutti insieme a raccontare i miti greci più spaventosi. Vi parlerò di donne trasformate in mostri, eroi che combattono contro esseri terrificanti e tanto altro.



Un’ora all’insegna della cultura in tutta sicurezza con un evento on line.

Serve l’applicazione zoom per collegarsi.



Il costo è 7€ a famiglia (a collegamento per intenderci)



Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com

www.morosofi.it