Misteri velati: percorso esoterico nel centro antico di Napoli

L'Associazione De Rebus Neapolis propone un affascinante percorso nel centro antico di Napoli dove potrete avvicinarvi ai misteri dell' alchimia, dell'esoterismo e di tutte le tematiche approfondite dalla nostra associazione sollevando il primo velo della conoscenza.

Accompagnati da studiosi e ricercatori di esoterismo, avremo modo di conoscere i temi che vengono approfonditi abitualmente nelle nostre visite guidate così da poter avere uno sguardo completo su un universo che spesso è guardato con timore, sospetto e pregiudizio. Un modo diverso per accorgersi che ogni tematica è trattata con la giusta delicatezza tanto da poter essere accolta da adulti più sensibili senza che questo possa minimamente turbare il loro equilibrio e serenità. Un modo nuovo ed affascinante di conoscere Napoli sotto l'aspetto più intrigante e misterioso. Un’avventura emozionante! Perché non provare? Perché non immergersi in qualcosa di piacevolmente diverso, interessante e spettrale?

Se avete impegni, annullateli, tuffatevi in qualcosa di NON CONVENZIONALE che rapisce, seduce e avvince. Sarà l'occasione, partecipando a questo percorso, per unirvi a noi iscrivendovi come soci così da partecipare in modo più attivo alla vita dell'Associazione, prendere parte a tutte le iniziative, agli incontri mensili, proporre idee, insomma collaborare in modo costruttivo.

Incontro ore 10:15 inizio tour ore: 10:30

Il tour dura: 1h, 30min.

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Bellini.

-Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli.

Contributo Tour:

• Contributo €10

• Ridotto €6 (7-13anni)

•. Ridotto studenti €8

(Dimostrare l'iscrizione all'Ateneo)

Il contributo prevede:

Visita guidata con guida esperta di esoterismo.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA IN LOCO BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP O SMS Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px)

