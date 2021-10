Misteri a Capodimonte: visita serale al Museo e Real Bosco con brindisi

In occasione delle aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la De Rebus Neapolis propone tour serali che si protrarranno fino a dicembre 2021.

Cosa si cela dietro il numero 72? Cosa vogliono indicare all'osservatore ignaro le due dee del grande dipinto? E ancora cosa c'entra un illustre matematico con l'odierna massoneria? Questo e molto altro vi verrà svelato durante la visita a quella che a tutt'oggi è considerata la pinacoteca più grande d'Europa. Non solo quadri, mute rappresentazioni della realtà pittorica e sociale di grandi artisti del calibro di Caravaggio, Botticelli e De Ribera ma veri e propri mondi nascosti, pronti a venir fuori. Allegorie e presagi nei dipinti di Giorgio Vasari e Raffaelino da Panicale. Dopo essere stati avviluppati da sì tanta bellezza, vivremo, come in un sogno, il lussuoso ed eclettico salottino di Maria Amalia di Sassonia, interamente di porcellana e scopriremo i modi ed i luoghi dei lussuriosi balli a corte di Maria Carolina di Borbone, il tutto accompagnato dalla suggestiva musica barocca del Pergolesi. All'uscita vi sembrerà di aver attraversato un mondo magico nel quale non sarete stati semplici spettatori ma veri e propri protagonisti di un suggestivo viaggio nel tempo che non terminerà lì dove è nato perché vi darà ancora spazio per scoprire i segreti del real parco di Capodimonte, laddove la porta di mezzo altro non è che il passaggio, la janua, di un intricato percorso iniziatico. Concluderemo all'ombra di alberi secolari, all'interno del parco, brindando alla conoscenza.

-SI GREEN PASS

-Il calendario completo:

•venerdì 8-15-22-29 ottobre 2021

•venerdì ?5-12-19-26 novembre 2021?

•?giovedì 2? e ?9 dicembre?, venerdì 3-10 dicembre 2021

•Luogo d'appuntamento: Napoli Capodimonte, Via Capodimonte n.24, Davanti l'ingresso di Porta Grande

INIZIO TOUR ORE:?19:15?

Durata del tour: 2 ore



COSTI TOUR:

-Intero € 13

-Ridotto € 10 *(18 - 25anni)

-Ridotto minori € 5 *(7 - 17anni)

*documento valido che attesti il requisito

(L'evento avrà luogo al raggiungimento di numero minimo 7 partecipanti)



Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/29_Misteri-a-Capodimonte



Il ticket comprende:

Visita guidata con guida esperta in esoterismo e storia + Ticket ingresso Museo + brindisi.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito: Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: ?3511258465?

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:?3511258465?

•Link Evento:

OBBLIGATORIO:

GREEN PASS

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

