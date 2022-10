Misteri a Capodimonte: visite serali nei misteri celati nel Museo

L'associazione De Rebus Neapolis, in occasione delle visite serali, ripropone un tour affascinante all'insegna dei misteri celati nelle più famose opere d'arte custodite all' interno della meravigliosa collezione del museo di Capodimonte.

Cosa si cela dietro il numero 72? Cosa vogliono indicare all'osservatore ignaro le due dee del grande dipinto? E ancora cosa c'entra un illustre matematico con l'odierna massoneria? Questo e molto altro vi verrà svelato durante la visita a quella che a tutt'oggi è considerata la pinacoteca più grande d'Europa. Non solo quadri, mute rappresentazioni della realtà pittorica e sociale di grandi artisti del calibro di Caravaggio, Botticelli e De Ribera ma veri e propri mondi nascosti, pronti a venir fuori. Allegorie e presagi nei dipinti di Giorgio Vasari e Masolino da Panicale. Dopo essere stati avviluppati da sì tanta bellezza, vivremo, come in un sogno, il lussuoso ed eclettico salottino di Maria Amalia di Sassonia, interamente di porcellana. Ci smarriremo piacevolmente quando, accompagnati dai suoni e dalle immagini di Stefano Gargiulo, vedremo riprendere vita davanti ai nostri occhi, le opere immortali di Giovan Battista Caracciolo, più noto come Battistello, erede infedele del Caravaggio. All'uscita vi sembrerà di aver attraversato un mondo magico nel quale non sarete stati semplici spettatori ma veri e propri protagonisti di un suggestivo viaggio nel tempo.

DATE:

Venerdì 4, 18 e 25 novembre

Venerdì 2, 9, 16 Dicembre

Luogo d'appuntamento: Napoli Capodimonte, Via Capodimonte n.24, Davanti La caffetteria del Museo di Capodimonte situata al piano terra, nel cortile della Reggia.

Incontro ore ORE:19:00

Durata del tour: 2,30 ore

COSTI SOLO TOUR (Escluso €2 ticket Museo) :

-Intero €11

-Ridotto €7 (10 - 17 anni)

-Ridotto €9 categorie: insegnanti, over 65 e studenti universitari.

ESCLUSO TICKET €2 INGRESSO MUSEO

sarà possibile visitare le collezioni e le mostre in corso al prezzo ridotto di 2 euro.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/29_Misteri-a-Capodimonte

Il ticket comprende:

Visita guidata con guida esperta in arte, esoterismo e storia + Auricolari sanificati.

ESCLUSO TICKET INGRESSO MUSEO

PER PRENOTARE LA VISITA GUIDATA CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP _Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO 3511258465

Scopri di più:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/29_Misteri-a-Capodimonte