Tappa a Napoli per Miss Europe Continental 2023

Miss Europe Continental, il prestigioso concorso ideato da Alberto Cerqua, è pronto a regalare delle nuove vere e proprie “olimpiadi di bellezza”. Sono sei le tappe previste per l’undicesima edizione: oltre alla finale europea, che andrà in scena domenica 5 novembre a partire dalle 18.30, per i giornalisti, e dalle 19.30, per gli ospiti, alla Mostra D’Oltremare di Napoli, le finali internazionali si dislocheranno poi al Teatro Sant’Aniello di Castel Volturno in cinque imperdibili date:

17 Novembre World Edition;

20 Novembre Global Edition;

23 Novembre International Edition;

26 Novembre Planet Edition;

29 Novembre Multinational Edition;

In ciascuna finale, cinque Miss candidate delle passate edizioni formeranno un Comitato Tecnico Speciale. Le cinque seguiranno tutti gli eventi della undicesima edizione di Miss Europe Continental, supportando e valutando le candidate attualmente in gara, sia sul palco durante l’evento che nei momenti di prove e backstage. Ragazze che, avendo vissuto in prima persona questa esperienza, sapranno supportare e valutare le candidate nel modo appropriato. Si tratta di Valentina Kishko dalla Grecia, di Ariane Maciel dal Paraguay, di Olesya Leuenberger dalla Svizzera, di Nelly Rai da Cipro e di Valentina Turatti dall’Albania, che però nella finale europea ‘abbandonerà’ provvisoriamente il Comitato Tecnico Speciale per seguire Marco Senise tra il pubblico in qualità di Inviata Speciale, mentre Antonella Salvucci sarà la conduttrice dal backstage. Dopo l’esperienza da inviato, Senise sarà inoltre il conduttore delle cinque date internazionali.

Ecco, quindi, qualche info sul Comitato Tecnico Speciale:

• Valentina Kishko (in foto) ha rappresentato la Grecia nella decima edizione. Valentina è una fashion Influencer, content creator e editrice di una rivista. Dal 2018 collabora con brand di moda e cosmetici di tutto il mondo, molti di cui è testimonial. La sua popolarità l’ha portata a collaborare con i magazine più in vista della Grecia fino a calcare i Red Carpet di punta di Vogue Greece.

• Ariane Maciel ha rappresentato il Paraguay nella decima edizione. Beauty Queen nata e volto noto nel vastissimo mondo dei concorsi di bellezza, apparsa in copertina su testate di moda internazionali: Advice Magazine, Glamour Bulgaria, QP fashion magazine, e molte altre. Oltre ad essere una modella e figura pubblica, si è dedicata all’imprenditoria, creando due brand di moda e cosmetici di lusso, dedicati e pensati per le donne, nel rispetto di se stesse e dell’ambiente.

• Olesya Leuenberger ha rappresentato la Svizzera nella decima edizione. Donna bellissima, attrice, modella, imprenditrice di successo, attivista e testimonial del noto progetto ambientalista Only One, ha girato il mondo tra gli eventi di moda più in vista degli Stati Uniti e dell’Europa: immancabile da anni la sua presenza al festival di Cannes, ha conquistato copertine e pagine di noti magazine quali Forbes New York, HP magazine, Like Travel, UK reporter e numerosi altri.

• Nelly Rey ha rappresentato Cipro nel 2019. Bellissima influencer e imprenditrice, protagonista di My Style Rocks, format televisivo dal successo indiscusso. La sua popolarità e la sua partecipazione a Miss Europe Continental l’hanno portata nei salotti televisivi delle reti greche e cipriote, tra cui Alpha Cyprus e Open Tv Greece, e sui Red Carpet più importanti come in occasione del World’s Excellence Gala dove ha incantato tutti gli spettatori di Fashion Tv.

• Valentina Turatti ha rappresentato l’Albania nella decima edizione. Colpisce di Valentina la sua disarmante bellezza, che è tuttavia nulla rispetto al suo carattere esplosivo: modella e talentuosa dj, protagonista del popolarissimo format televisivo Love Story in onda su Tv Klan, ha mosso i suoi primi passi nel mondo televisivo intervistata da ABC News Albania.