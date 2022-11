Miriam Candurro presenta il suo nuovo romanzo alla Mondadori del Vomero

L’attrice napoletana Miriam Candurro, nota e amatissima protagonista della soap cult di Rai 3 Un posto al sole, lunedì 7 novembre alle 18 sarà ospite del Mondadori bookstore del Vomero per la presentazione del suo nuovo romanzo: La settima stanza (Sperling & Kupfer), una storia delicata e profonda, una storia d’amore ma anche di formazione, densa di sentimenti e di emozioni, seconda opera letteraria per la scrittrice dopo l’esordio del 2018 con il libro Vorrei che fosse già domani (Garzanti), scritto con Massimo Cacciapuoti.

Con l’autrice dialogheranno Francesco Pinto, Michelangelo Tommaso e Salvatore Calise. Modererà la giornalista Barbara Carere.

“La settima stanza” (Sperling & Kupfer, 262p. – 18,90 euro)

«Un giorno ci verrà ridato tutto il tempo perso, i baci che non ci siamo dati, i tramonti che non abbiamo visto insieme. Verrà il giorno in cui ci perdoneremo le vite vissute, le scelte fatte, le fughe in direzioni opposte. Fino a quel giorno io ti aspetterò qui. Nella nostra stanza a picco sul mare.»

Ci sono momenti che restano indelebili. È a questo che pensa Giovanni mentre percorre la litoranea che lo porta a casa. Una casa da cui vuole stare lontano e in cui non torna da vent'anni. Vent'anni di assenza, di silenzio, di sensi di colpa. Tutto è cominciato lì, a Villa Rosa, di fronte a un mare immenso e cristallino: una sera d'estate l'adolescente Giovanni, affacciato alla finestra della sua stanza, aveva visto una ragazza lottare tra le onde. Senza pensarci, era corso in spiaggia e si era buttato in acqua per salvarle la vita. Quel momento aveva cambiato tutto: Giovanni ancora non lo sapeva, ma il suo destino e quello della ragazza sarebbero stati inesorabilmente legati. Ora, mentre i cancelli di Villa Rosa si riaprono, i ricordi riaffiorano vividi, prepotenti, e Giovanni si trova a fare i conti con il passato e con un sentimento che, forse, non ha mai dimenticato. Dalla sorprendente penna di Miriam Candurro, una storia delicata e feroce al tempo stesso. Un romanzo di formazione in cui luce e ombra si fondono in modo magistrale per dare vita a personaggi indimenticabili.

Miriam Candurro è nata a Napoli nel 1980. Attrice e volto noto del piccolo schermo, Miriam ha partecipato a popolari serie tv come, per esempio, Capri e I Bastardi di Pizzofalcone ed è una delle protagoniste più amate della soap cult di Rai 3 Un posto al sole. Questo è il suo romanzo per adulti d’esordio.