“Miracolo”, lo spettacolo della Compagnia Mario Scarpetta in scena a Mugnano

Tutto pronto, a Mugnano, per lo spettacolo teatrale “Miracolo” della Compagnia Mario Scarpetta. Lo spettacolo si terrà stasera, alle ore 20 e 30, nel teatro della parrocchia di San Nunzio Sulprizio.

“Tiriamo su il sipario, seppur con qualche difficoltà torniamo a far respirare il palco – dichiara l’assessore al ramo Luisa Zincarelli - Ringrazio per questo la compagnia Cms per la creazione di questo spettacolo, e le associazioni Age e la Nuova Mugnano che hanno fortemente contribuito alla realizzazione di questa serata”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dalla Nuova Mugnano e Age. “Pian piano torniamo a respirare aria di normalità – sottolinea il Sindaco Luigi Sarnataro – Ringrazio tutte le associazioni che si stanno impegnando per organizzare eventi, iniziative, serate di aggregazioni sul nostro territorio per regalare qualche ora di svago ai nostri concittadini, specie a quelli che non possono andare in vacanza. Invito comunque tutti a rispettare con rigore le normative anti contagio”.