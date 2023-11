Al cinema "Mimì il principe delle tenebre" di Brando De Sica: saluti in sala a Napoli di regista e protagonista

Arriva nei cinema italiani Mimì. Il Principe delle Tenebre di Brando De Sica dopo aver intrapreso un lungo percorso festivaliero iniziato al Festival di Locarno e proseguito a Sitges (International Fantastic Film Festival - Menzione Speciale Miglior Fotografia), a Los Angeles (Scream Horror Film Festival) e in prestigiosi festival di genere in Italia (Lucca Comics & Games, Piccolo Grande Cinema in collaborazione con Noir in Festival, Catania Film Fest, Ravenna Nightmare Festival).

Il film, esordio nel lungometraggio di Brando De Sica, che firma la sceneggiatura con Ugo Chiti e Irene Pollini Giolai, è prodotto da Indiana Production, Bartleby Film con Rai Cinema, realizzato dalla napoletan Run Film e distribuito in Italia da Luce Cinecittà dal 16 novembre.

A Napoli - città dove il film è ambientato il regista Brando De Sica e il protagonista Domenico Cuomo presenteranno il film domenica 19 novembre alle ore 18.30 al Cinema Posillipo e alle ore 22.00 Uci Cinemas Casoria.

Il tour di presentazione e saluti in sala proseguirà poi a, Milano (martedì 21/11, ore 21.30 Cinema Beltrade), Ostia (mercoledì 22/11, ore 20.00 Cineland), Perugia (giovedì 23/11, ore 21.00 Cinema Zenith), Terni (24/11, ore 21.00 Cinema Politeama Lucioli), Trevignano Palma (25/11, ore 21.00 Cinema Palma)

Sinossi - Mimì è un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora in una pizzeria a Napoli. Un brutto giorno incontra Carmilla, una giovane ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula. Insieme decidono di fuggire un mondo cinico e violento.

Questo è un film sull’ importanza dei sogni e la fuga dalla realtà. Mimi. Il Principe delle Tenebre è una ballata di sognatori. (Brando De Sica)

IN FOTO: Domenico Cuomo in Mimì. Il Principe delle Tenebre ph. Salvatore Liguori