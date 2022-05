Al Trianon Viviani, l’ultimo appuntamento con Le mille e una Napoli

Giovedì 26 maggio ore 21.00 al teatro Trianon Viviani, ultimo appuntamento con il format di Mariano Bellopede e Francesca Colapietro Le mille e una Napoli, ciclo di racconti-concerti, inserito nell’ambito delle Conferenze cantate.

Le conversazioni-concerto, nate da un'idea del direttore artistico Marisa Laurito, tra canzoni, aneddoti e poesie, vogliono narrare il fascino del capoluogo partenopeo. Il settimo evento tematico sarà dedicato all’ironia nella Canzone Napoletana, in scena oltre a Colapietro (voce) e Bellopede (pianoforte e arrangiamenti musicali), Luigi Fiscale (basso e contrabbasso) e Marco Fazzari (batteria). I testi sono di Carmine Borrino; sul palco, insieme agli artisti, Gino Curcione e Francesco Viglietti ma anche tanti ospiti a sorpresa che interverranno per salutare il pubblico a chiusura del progetto.

Costo del biglietto 10 euro; ridotto 7 euro riservato agli studenti. I ticket sono acquistabili su www.azzurroservice.net

A corollario di un percorso che da gennaio ha visto Mariano Bellopede e Francesca Colapietro attraversare temi e percorsi del patrimonio musicale partenopeo, l’ultimo appuntamento è dedicato all’ironia, fil rouge invisibile e segreto di tutti i precedenti eventi che ora diventa protagonista assoluto ed esplicito dell’ultima puntata. Tanti i temi al centro della serata: dal rapporto uomo-donna costellato di ridicoli stereotipi alla satira politica. E tanti anche i riferimenti musicali e letterari tessuti insieme in questo nuovo percorso, dalle macchiette di Cantalamessa a quelle di Nicola Maldacea, fino a Pisano e Cioffi e al più recente lavoro sul genere realizzato da Vittorio Marsiglia, passando per la provocazione surreale e paradossale di Riccardo Pazzaglia. Ma non mancherà un omaggio al cantautore Federico Salvatore, che da sempre ambienta la sua satira nel mondo napoletano, di cui dipinge soprattutto i suoi risvolti più quotidiani. Tra musiche, ironiche composizioni letterarie e poesie, si chiude così un percorso che in sette puntate ha raccontato con studiato approfondimento e leggerezza il ricco panorama musicale e letterario della città di Napoli.