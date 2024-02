Milena Mancini in “Sposerò Biagio Antonacci”

Prezzo non disponibile

Al Teatro Tasso di Sorrento, il 17 febbraio, arriva Milena Mancini con “Sposerò Biagio Antonacci”. Lo spettacolo ha la regia di Vinicio Marchioni e le musiche di Biagio Antonacci.

LO SPETTACOLO

Come può una donna sopravvivere alla violenza domestica? La musica, i romanzi a lieto fine, un matrimonio immaginario sono l'ancora di salvezza di una casalinga ‘comune’. Con ironia, semplicità e schiettezza a volte disarmante, la donna ripercorre la storia della sua vita, rintanata in casa, alla ricerca di una colpa che non esiste. Un'ora di vita affannata, tra le mansioni domestiche e pensieri sul passato, nel disperato tentativo di giustificare il suo adorato Barbablù.

NOTE DI REGIA

La violenza di genere viene trattata attraverso il racconto di una donna normale: gli affetti, il compagno, le aspirazioni, i sogni infranti e quelli mai sfumati.

Vitale e generosa, la donna racconta la storia della propria vita e la agisce; una vita spezzata da un uomo, come capita ogni giorno nell'indifferenza generale.

Il sogno di sposare il cantante amatissimo è il pretesto per trattare un tema tragicamente sotto gli occhi di tutti, ben lontano dall’essere risolto; solo alla fine capiremo dov’è, a chi sta parlando e perché. Uno spettacolo per riflettere: non può essere normale che una donna venga uccisa, molestata, o costretta a subire qualsiasi forma di violenza da uomini indegni di essere chiamati tali. (Vinicio Marchioni)

Biglietteria presso il Teatro Tasso aperta da martedì a domenica dalle h 10 alle h 14. Il giorno dello spettacolo apre un’ora prima dell’inizio. All’interno del teatro un bar fornito di tutto per accogliere al meglio il pubblico