Mikele Buonocore e il #collettivoartistico#vesuviano presentano l’evento “Tra ‘a terra e ‘o cielo”

La storia, i luoghi, le tradizioni, i culti di una terra sacra e misteriosa. Quando la musica unisce il divario che c’è nel mondo, i lavoratori (operai e contadini), il sindacalista (comunista per principio), la donna (Madonna), la Politica, il Clero, l’inquinamento atmosferico ed il Bel paese … ma sì abbasta ‘na tammorra! … miettece ‘a voce c’à ggente abballa!

Il Collettivo Artistico Vesuviano nasce dall’intuizione del cantautore napoletano Mikele Buonocore e il Maestro Carmine Terraciano. Riunire in un unico gruppo folk/ pop – popolare ragazzi appartenenti a gruppi di paranze del territorio Sommese e musicisti di Gigli (Nola, Barra) in un unico sound mediterraneo contaminando il tutto con la musica digitale. Infatti il progetto parte, appunto, dal live festapopolare per continuare in autunno in un vero e proprio Ep con la produzione Carmine Terracciano presso gli studi Just Studio di Pomiglianod’Arco.

Lo spettacolo si divide in due parti :

La prima parte , a terra, è una vera e propria festa popolare raccontata in musica attraverso i brani inediti come fuoco, sotto a sta muntagna, speranz e serena. In versi ed in musica viene raccontata la storia e la vita contemporanea della #terravesuviana: con la fatica del raccolto, l’incuria che l’uomo ha nei confronti della natura, invocando la “Madonna“, Madre e Matrona”, con il brano #Montesomma. Ci sarà una riflessione sociale raccontando, fatti e tragedie del popolo vesuviano (la tragedia della #floberts 1975) con il brano inedito #asentitestabotta , con racconti, testimonianze di grazie ricevute. La seconda parte, #ocielo, è tratta, dal romanzo popolare ‘A Maronna ‘e ll’arco e ‘e Fujenti di Mikele Buonocore, pubblicato nel Maggio 2011. L’artista riporta in scena i miracoli della Madonna Dell’Arco dopo 11 anni, col Patrocinio morale del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (Na) (Priore O.P Gianpaolo Pagano) e

L’associazione Battenti S.M. Dell’Arco Di Sant’Anastasia (associazione con oltre 70 anni di storia) attraverso i brani a storia do paese mio, aizz aizz aizz, voce pe dinto niente a fede cherè, fujentfujente: verranno narrati i miracoli della Vergine canti i dei fujenti, l’entrata delle squadre dei battenti, preghiere rivolte alla Madonna e si darà voce (famoso canto d’invocazione dei fedeli) in più verranno presentati al pubblico bandiere e stendardi, immagini fotografiche (con il racconto dei Miracoli la storia, i personaggi della Vergine dell’Arco – il Miracolo Della Palla e Maglio -1425 , il Miracolo dei Piedi -1525 , il miracolo della Pietra Spezzata – 1600 ed il Miracolo delle Stelle – 1675).

Lo spettacolo avrà la Direzione Artistica di Mikele Buonocore e la partecipazione straordinaria di Carmine Terracciano (chitarre e mandole),Domenico Monda (percussioni e tamburi a cornice) del cantante performer Virgilio Brancaccio con un un ensamble’ d’eccezione :il #collettivoartistico #vesuviano formato da 10 giovani musicisti tra i 20 e 25 anni ;

Chitarra classica e voce : Mikele Buonocore,

Voce Femminile : Debora Sacco

Fisarmonica e Voce : Daniele Esposito

Chitarre e plettri : Maestro Carmine Terracciano

Chitarra Elettrica : Giuseppe De Falco

Basso Elettrico e Synt : Matteo Abete

Fiati #triodottone : Sax Tenore: Ciro Taurino; Sax e Ciaramella: Rosario Serpico

Tromba : Franco Taurino

Tamburi a Cornice e percussioni : Maestro Domenico Monda

Batteria : Andrea Costanzo detto Papu

Tammorre e voce: Silvio De Simone e Antonio Ciliberti

ed infine alla narrazione :Patrizio De Simone ; con la partecipazione straordinaria dell’attore sceneggiatore : Vincenzo Arena.

Service Audio e Luci : Music Service di Vincenzo Sorrentino

Grafiche copertina e animazione : l’Artista : Marilu Lallo.

La serata evento è Patrocinato Moralmente dal Santuario della Madonna dell’ Arco e dall’ Associazione Cattolica S.S.Maria dell ‘ Arco di Sant’Anastasia.

L’APPUNTAMENTO PER L’ ANTEPRIMA LIVE È IL 22 LUGLIO ORE 21:00 NEI GIARDINI DI VILLA CARACCIOLO A POLLENA TROCCHIA (NA).

RASSEGNA : ESTATE FRESCHI … 2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE “MA CHI C’E FERMA” con direzione artistica Lucio Ciotola.

INGRESSO: CONTRIBUTO VOLONTARIO

PER SOCI E SOSTENITORI A FAVORE DELLA MISSIONE IN AFRICA DELLA POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA .

È OBBLIGATORIO LA PRENOTAZIONE!

INFO & CONTATTI EVENTO : Teatro Villa Caracciolo

Via Caracciolo 10 Pollena Trocchia (Na) direzione artistica Lucio Ciotola https://www.facebook.com/teatrovillacaracciolo/ +39 327 996 3641 teatrocaracciolo@virgilio.it



