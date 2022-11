A Sant'Antonio Abate la magia si accende con "La Città del Natale" e gli angeli di Regent Street

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/11/2022 al 26/12/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

A Sant'Antonio Abate dal 30 novembre fino al 26 dicembre prende il via la kermesse “Xmas 80057 - La Città del Natale”.

L’intero paese sarà adornato di scenografie a tema e contornata da installazioni artistiche di fama mondiale. In esclusiva per la cittadina, sono stati riprodotti gli angeli di Regent Street, la luminosa attrazione iconica della città di Londra che affascina ogni anno migliaia di turisti.

Organizzato da “All Party” e patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate, “Xmas 80057 - La Città del Natale” è un viaggio fantastico alla scoperta di percorsi scenografici, luci, giochi, attrazioni, spettacoli e mercatini. Un evento pensato per le famiglie e gli appassionati del Natale.

Chi ama le atmosfere fiabesche non potrà che rimanere incantato dal suggestivo percorso del Parco Naturale dove tra omini di marzapane, laghetti incantati, renne canterine e piccole casette innevate, gli elfi burloni ed ingegnosi, il cattivo -ma in fondo buono- Grinch, il tenero Babbo Natale attenderanno grandi e piccini per regalare momenti di grande emozione.