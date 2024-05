Michele Santoro a Napoli: incontro con i cittadini dal titolo “Pace Terra Dignità”

Prezzo non disponibile

Michele Santoro arriva a Napoli dove farà tappa per l’incontro con i cittadini dal titolo “Pace Terra Dignità”, che è anche il nome della lista che promuove insieme a Raniero La Valle.

L’appuntamento con i napoletani è atteso al Teatro Sannazaro in via Chiaia 157, alle ore 21.00, dove il giornalista si ritroverà sul palco con l’avvocato Domenico Ciruzzi, la italo-palestinese Noor Shihadeh specializzata in studi letterari arabo ed ebraico moderno, il matematico Piergiorgio Odifreddi ed il sociologo Pino Arlacchi.