“Città di Napoli”, successo per il blog che racconta il patrimonio partenopeo a 360°

Dopo un lungo percorso come esperto di comunicazione - di cui ancora si occupa -, Michele De Luca ha deciso di prendersi cura del suo territorio. Si è reso conto che, per quanto il mondo sia un luogo fantastico con infinite meraviglie da andare a scoprire, la nostra regione non ha niente da invidiare alle più ambite mete di viaggio. Nasce così il blog “Città di Napoli”.

L'attività di blogging inizia nel 2017 e va avanti in questi anni alla scoperta dei più bei luoghi della Campania. Racconti fatti di indicazioni e suggestioni. "Faccio vivere a chi guarda - spiega ancora il blogger - una esperienza a 360 gradi". Il tentativo è interpretare i desideri degli utenti, affinché l'immersione nelle bellezze 'narrate' sia totale.

Un grande successo di pubblico e tante visualizzazioni per 'l'urban explorer' (come si definisce lo stesso De Luca) che arrivano da tante parti del mondo: in due mesi, più di 30 milioni di persone in tutto il mondo hanno visualizzato il lavoro del blogger, che ha, spiega ancora "l’intento specifico di far conoscere a tutto il mondo le bellezze della nostra terra dando un impulso positivo a tutta l’azienda turistica, in particolar modo in quella che è la fase di ripresa dopo il Covid; abbiamo bellezze che non hanno nulla da invidiare alle più belle località balneari e paesaggistiche del mondo, è necessario che queste vengano conosciute da tutti".