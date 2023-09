Lo showman Michele D'onofrio concorrente di Ciao Darwin

Il già noto showman Michele D’ONOFRIO (Fighetto) conosciuto dal pubblico come attore tra i vari teatri, i cortometraggi e Videclip e inoltre, come presentatore di emittenti televisive e di eventi sia pubblici che privati, sarà uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione programma CIAO DARWIN 9 in onda sulla rete Mediaset canale 5 e condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Recentemente l’artista ha condotto “ Una voce per NAPOLI “ il festival della canzone napoletana in collaborazione con le etichette discografiche U&S Record’s e OP Music; il quale ha riscosso un enorme successo sull’emittente televisiva HashtagTv ormai divenuta nazionale sul canale 268 e della quale ne è il presentatore ufficiale avendo ottenuto numerose soddisfazioni anche con il suo salotto personale “ A CASA DA FIGHETTO “ il quale è un vero e proprio show e sono intervenuti in esso artisti di vario genere del mondo della musica, personaggi pubblici, Tik Toker, influencer etc… dando spazio agli emergenti come una vetrina per farsi notare e ai big di farsi conoscere meglio dal pubblico. Gli ospiti non sono solo dell’ambito campano ma anche personaggi conosciuti come quelli di emittenti delle reti Rai e Mediaset. A breve ci sarà la ripartenza del salotto fermo per l’estate. Inoltre lo vedremo prossimamente impegnato anche in un cortometraggio molto importante con l’attrice Elena Russo insieme ad altri attori già conosciuti come Antonio Catania, Massimiliano Vado ed altri. Nel frattempo lo vediamo molto attivo sempre sui suoi social e per i vari eventi e cerimonie. Per quanto riguarda la nuova edizione di Ciao Darwin 9 l’artista non può esprimersi oltre ma ha dichiarato “ NE VEDRETE DELLE BELLE!”