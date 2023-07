Al MANN l’evento “Il Mezzogiorno, le ricadute della Tech sull’ecosistema”

Un’interessante opportunità per innovatori e start-up del Mezzogiorno con French Tech Italy, community che in Italia riunisce l’ecosistema delle start-up innovative francesi e internazionali facilitandone i rapporti e che ora accende un riflettore sul Mezzogiorno, in particolare su Napoli e la Campania, con l’evento “Il Mezzogiorno, le ricadute della Tech sull’ecosistema”, in programma giovedì 6 luglio, dalle 14.30 nella splendida cornice del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Lanciata dal Governo francese a fine 2013, French Tech è l’ecosistema delle start-up e dell’innovazione francese che riunisce tutti gli stakeholders in Francia e all’estero. Mira a sostenere la crescita e lo sviluppo internazionale di startup tecnologiche innovative ad alto potenziale, nonché la creazione di nuove opportunità di business tra Italia e Francia.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla ricerca, l’innovazione e le startup della Regione Campania Valeria Fascione, del direttore del museo archeologico nazionale di Napoli Paolo Giulierini, console generale di Francia a Napoli Lise Moutoumalaya, saranno proposti cinque tavoli di confronto. “Il potenziale Tech del Mezzogiorno” (ore 15.00) con Carmine Bruno - presidente di Harmonic Innovation Group (Calabria, Sicilia), Jean Senellart - chief product officer di Quandela, Mariano Spalletti, country director Italy di Qonto; “Sfide e ricadute del Tech aerospaziale” (ore 15.30) con Luigi Carrino - presidente della Distretto Tecnologico Aerospaziale - DAC (Campania), Daniele Ciriello - Aerospace & Defense Lead di Dassault Systèmes Italia, Annibale Guariglia - CEO di Geocart (Basilicata); “Il contributo Tech del Mezzogiorno alla transizione energetica” (ore 16.30) con Antoine Arel - founder & CEO di Selectra Italia (Lazio-Campania), Anzo De Filippo - country manager Italia di Eficia (Campania), Alessandro Monticelli, founder & CEO de Green Independence; “Soluzioni Tech per la valorizzazione della cultura” (ore 17.00) con Antonio Ciliberti - CEO di Orpheo Italia (Latium – Campania), Marcella Onida - CEO della startup Green Social Bench (Sardegna), Luca Tesauro - Founder, chairman & CEO di Giffoni Innovation Hub, Alain Blachon-Eisenstein, fondatore e CEO di Myviny; “Keynote Speach: Milena Lerario, CEO di Airbus Italia” (ore 17.30).

A seguire è previsto un momento conviviale di networking nei giardini del museo.

IN FOTO: LaFrenchTech-Credits@Ministe?re de l'E?conomie, des Finances et de la Souverainete? nume?rique