Metro Art Tour Speciale Pasqua: alla scoperta delle Stazioni dell’Arte

Per le festività pasquali ANM propone per sabato 16 Aprile una speciale giornata di tour alle Stazioni dell’Arte con due appuntamenti di visita, al mattino e al pomeriggio.

Si inizia alle ore 10:30 con un Metro Art Tour dedicato ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico del metrò. Partenza dalla stazione Toledo per proseguire con la visita a Università e Duomo.

Nel pomeriggio torna invece il format NAPOLI SOTTOSOPRA in collaborazione con L’Arsenale di Napoli. Un nuovo walking&metro tour tra Stazioni dell’Arte e percorsi urbani, alla scoperta della straordinaria relazione che fin dalla sua fondazione Napoli ha intessuto con il proprio sottosuolo e che ancora oggi ne costituisce una caratteristica unica al mondo. Appuntamento alle ore 17:00 alla stazione Municipio per spostarsi poi verso piazza del Plebiscito, Santa Lucia, l’isolotto di Megaride, via Morelli e via Chiaia, ritornando infine al fascino underground della stazione Toledo. Un viaggio di svelamento del patrimonio visibile e “invisibile” della città, alla scoperta della Napoli parallela che si sviluppa in verticale sotto le vie di quasi tutta la metropoli moderna.

L’acquisto dei tour, ad un costo di 7 euro, va effettuato online su https://metroart.eventbrite.com/