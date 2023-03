I Mercoledì Jazz al Winehouse

Continuano i Mercoledì con JAZZABILITY, format che concilia la musica dal vivo jazz, pietanze Gourmet e una vasta scelta di vini.

A partire dalle 20 si aprono le porte dello spazio.

Alle 21:00 avrà luogo il concerto a cura di:

Armanda desidery-pianoforte

Emilio Silva Bedmar – Sax tenore, Flauto

Guido Russo-Basso

Domenico De Marco- batteria



Il suono di Armanda è sicuramente quello del pianoforte più latino che esista in Italia ma – come dimostrano le sue collaborazioni, in primis quella con Ray Mantilla ,con il percussionista Ernestico , con L’orchestra colombiana Guayacan – è anche quello di un’artista capace di interagire e collaborare a grandi livelli. Il repertorio di questo progetto è basato su composizioni originali di Armanda e su qualche standard adeguatamente rielaborato.

Il “Sueno Latino” è garantito dal virtuosismo di Bedmar , dall’incisivo basso di Guido Russo, dal groove originale e mai scontato di De Marco e dal pianismo di Armanda che collega e colora il tutto con le tipiche figurazioni cubane e caraibiche.

Questo quartetto è una formazione che mescola i suoni della musica latina, del jazz ,del flamenco con riferimenti ai maestri del genere (a partire da Dizzy Gillespie a Machito, a Tito Puente, a Paquito D’Rivera), con risultati che toccano tutte le corde degli

appassionati non mancando di suscitare tutto quell’ampio spettro emozionale tipico di questa musica, divertente, molto energetica ma anche irrimediabilmente romantica.

(”la stanza dei colori”e’ la testimonianza di tutta la musica descritta e del valore di questo trio :tutte composizioni originali di Armanda Desidery e la collaborazione di numerosi , prestigiosi ospiti.

Un disco dalle mille sonorita’,immediato e divertente).