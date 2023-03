Mercoledì Jazzability: live music al Winehouse

Anche questo mercoledì torna il consueto appuntamento con Jazzability al Winehouse.



La musica dal vivo Jazz, una cena gourmet e tantissimi vini saranno i protagonisti dell'evento che si terrà al Winehouse, spazio che mette tanta cura nei dettagli e lascia a bocca aperta chiunque vi entri.

Il concerto sarà realizzato da:



Eunice Petito piano

Aldo Capasso contrabbasso

Elisabetta Saviano batteria



A seguire come in tutti i famosi locali di New York ci sarà la Jam Session, momento di confronto e condivisione per tutti i musicisti professionisti.



Per info e prenotazioni: 366 5058831.

Possibilità di parcheggio convenzionato.