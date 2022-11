Al Mercatino Bici di Fiab Napoli Cicloverdi

Quest'anno sabato 26 e domenica 27 novembre FIAB Napoli Cicloverdi sarà alla Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare con un suo stand dove i soci in regola con le quote di iscrizione del 2022 e 2023 potranno porre in esposizione biciclette ed accessori relativi. Per chi viene in bici vi è la possibilità di parcheggiare la bici in luogo protetto.

Per realizzare questo progetto abbiamo predisposto il seguente regolamento che tiene in conto dello spazio disponibile acquistato dall'associazione. Per prenotare l'esposizione occorre che i soci mandino una email a cicloverdiposta@gmail.com o WhatsApp al +39 3337188318 (indicare in questi casi nome e cognome). Chi non è ancora socio può iscriversi o direttamente durante le gite che il gruppo organizza oppure online al sito web www.cicloverdi.it/iscrizioni-fiab-napoli-cicloverdi/:

REGOLAMENTO Mercatino Bici

1) Partecipazione riservata ai soci FIAB Napoli Cicloverdi regolarmente iscritti 2022 e 2023

2) ogni socio che partecipa al Mercatino Bici versa un contributo di € 5.00

3) possono essere messi in esposizione solo biciclette e oggetti relativi al ciclismo in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia

4) ogni socio può esporre una sola bicicletta, ogni socio può esporre massimo 5 oggetti compresa la bici

5) il numero massimo delle biciclette esponibili è dieci (10) che saranno accettate in ordine di prenotazione

6) gli oggetti vengono accettati secondo l'ordine di adesione dei soci e compatibilmente con la capienza dello stand

7) I soci che aderiscono all'iniziativa si impegnano alla consegna ed al ritiro degli oggetti nei pressi della Mostra D'oltremare secondo le modalità che verranno comunicate

8)-qualora il socio non rispettasse le modalità di consegna/restituzione proposte al momento della adesione al Mercatino Bici decade dal diritto di esposizione ed alla sua restituzione

9) L'associazione non risponde per la eventuale sottrazione dolosa degli oggetti in esposizione

10) il versamento del ricavato delle vendite o degli scambi sarà corrisposto ai soci a partire da martedì 28 novembre