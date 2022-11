Mercatini di Natale Napoli: torna la magia a Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornerà a trasformarsi nella città del Natale. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, riapirà le porte ai Mercatini di Natale Napoli, nella speciale e magica edition 9 e 3/4.

"Il meraviglioso Natale dei Mercatini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - anticipano gli organizzatori sulle pagine social della manifestazione - è pronto a sorprendervi con il suo nuovo tema, vi diciamo solo che dei piccoli maghetti la faranno da padrone! Vi diamo un altro piccolo spoiler: Per tutti i bambini, Babbo Natale, con il suo piccolo elfo di fiducia, vi aspetterà in due momenti della giornata, per raccogliere tutti i vostri desideri scritti nelle magiche letterine!"

Grande novità per questa quarta edizione, quindi, sarà il tema magico scelto e l’Experience Pietrarsa 9 e 3/4, un'area completamente al coperto dove giocare con pozioni ed esperimenti magici.

Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare la letterina dei desideri, la presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express, e la visita alla casa di Babbo Natale.

Per gli adulti sono previsti eventi speciali, tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti.

I Mercatini

Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale.

Eventi speciali

Il 3 dicembre si parte subito con il primo degli eventi speciali di questa edizione: la Notte Bianca, che si terrà a partire dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, prolungando quindi l’apertura al pubblico della manifestazione (fissata per tutti gli altri giorni alle 22). Il giorno seguente, il 4 dicembre, appuntamento con l'inaugurazione ufficiale dell'edizione 2022 dei Mercatini di Natale Napoli con la parata degli Archibugieri.

Il Museo Ferroviario

La partecipazione ai Mercatini di Natale di Napoli è anche l'occasione per scoprire il patrimonio storico-culturale del museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane. L'intera area museale, che si estende su una superficie di circa 36.000 metri quadrati, è composta da sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli, e al cui interno è custodita una collezione unica: 55 mezzi tra locomotive a vapore, carrozze e "Littorine", cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico "Trecentotreni" lungo 18 metri e largo 2.

GIORNI DI CHIUSURA:

I Mercatini di Natale Napoli resteranno chiusi nei giorni 5 e 12 Dicembre 2022 - 24, 25 e 31 Dicembre 2022 - 1 , 2, 3, 4 Gennaio 2023

ORARI:

Apertura ore 10:00. Ultimo accesso ore 21.00, uscita ore 22.00

INFO su www.mercatinidinatalenapoli.it

I biglietti per i Mercatini di Natale Napoli 2022 sono già acquistabili in prevendita su www.accattaonline.com

IN FOTO: Mercatini di Natale Napoli a Pietrarsa (dalla pagina facebook ufficiale della manifestazione: Mercartini di Natale Napoli)