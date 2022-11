Natale al Castello di Lettere: tornano i suggestivi mercatini natalizi

Torna il Natale al Castello: i mercatini natalizi all'interno del Castello Medievale di Lettere con artigianato artistico, spettacoli e tanto buon cibo.



Lettere è il cuore dei Monti Lattari ed è poco distante da città come Gragnano, Castellammare di Stabia, Pompei, Sorrento, Napoli e Salerno. Il suo Castello domina il Golfo di Napoli e la piana sottostante che si estende all'intero Agro Nocerino-Sarnese e arriva sino al Vesuvio.

I Mercatini Natalizi

L’ormai tradizionale mercatino di Natale con le tipiche casette in legno partirà quest’anno il 26 novembre. La magia del Natale straborderà da ogni angolo: luci, suoni e colori, insieme alle caratteristiche casette in legno, hobbisti, artigiani, produttori di beni alimentari tipici, proporranno prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi, idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.

A fare da guida in questo suggestivo percorso saranno Babbo Natale e i suoi magici Elfi.

INFO UTILI

GIORNI e ORARI DI APERTURA:

26, 27 Novembre 2022

3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 26 Dicembre 2022;

• nei giorni 26 Novembre e 3, 9, 10, 17 Dicembre è dalle ore 17.30 alle 23.30;

• nei giorni 27 Novembre e 4, 18, 26 Dicembre è dalle ore 16.00 alle 23.30;

• nei giorni 8 e 11 Dicembre è prevista l'apertura per tutta la giornata dalle ore 11.00 fino alle ore 23,30.

PREZZI:

• € 5,00 per ogni visitatore adulto (esenzione per i residenti di Lettere, previa presentazione di un documento di riconoscimento valido);

• ESENTI bambini fino a 13 ANNI

• € 3,50 pro-capite limitatamente ai gruppi con oltre 15 persone.

CONTATTI Cell. 3318081538