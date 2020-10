Memorial in bici 'Orazio di Francia' con i Cicloverdi Fiab Napoli

Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 20:30 alle 23:00

Piazza del Plebiscito (angolo bar Gambrinus )

Evento organizzato da Ettore Brizzi , Antonio Daniele , Teresa Dandolo

Per ricordare il nostro socio e consigliere Orazio Di Francia nel modo che a lui sarebbe piaciuto organizziamo questa ciclopasseggiata con camice a fiori (sarebbe carino se tutti veniste con camicia o maglietta a fiori).

Appuntamento ore 20,30 in piazza del Plebiscito

Partenza ore 20,40. Percorso partenza Piazza Plebiscito:

Andata:

Piazza Plebiscito, Via Partenope, Via Caracciolo, Largo Sermoneta-(Sosta ala fontanella ,per raggrupparci) Mergellina, Via Posillipo, (Sosta elettroforno per raggrupparci ed in ricordo di ORAZIO viste le nostre innumerevoli visite all'Eletroforno con lui lo ricorderemo con un minuto di raccoglimento..e se qualcuno vuol consumare o decidiamo tutti..sara fatto ) Altezza Virgiliano ancora raggruppamento, poi , Via Coroglio, Piazzetta Bagnoli .

Ritorno:

via Diocleziano ( Sosta pizzetteria o gelato/centrifugati/ granite/ frullati/caprese ecc ecc facoltativi), Viale Giulio Cesare, Galleria 4 Giornate, Piazza Sannazzaro, Via Caracciolo, Via Partenope. IN CASO DI TEMPO CATTIVO (Vedi Bollettino meteo) L'Evento e da considerarsi Annullato

EVENTO gratuito,per ricordare il nostro amico Cicloverde: ORAZIO DI FRANCIA, per divertirci, per conoscerci e per cominciare a capire chi sono i CICLOVERDI FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) NAPOLI

Per informazioni

Ettore Brizzi cell 3332443320

per chi ha la necessità di venire in auto da fuori città in genere nella zona di Piazza Carlo III si trova parcheggio più agevolmente oppure si può parcheggiare in Piazza Municipio a fianco al Maschio Angioino

Difficoltà media **(su 5)

per tutti i tipi di bicicletta dotate di cambio..

INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Consigliato a tutti.

I principianti ed I più lenti sono I benvenuti.

Uno degli scopi primari dell'associazione è far constatare ai meno esperti, a coloro che non vanno in bicicletta da tanto tempo, a chi, fino a poco tempo fa, non ci sapeva andare, che "SI PUO FARE ", che non è difficile, è utile, piacevole, benefico e rilassante.

Non è una corsa. È una lenta ciclopasseggiatachiacchierante.

Nessuno resterà indietro.

Il ritmo lo da il più lento.

La partecipazione è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisicaLa responsabilità per eventuali danni a persone o cose è personale.

L'Associazione FIAB NAPOLI CICLOVERDI NON assume responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/ o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo l''escursione.

INVITI DI CARATTERE GENERALE PER UNA CORRETTA CICLO ESCURSIONE

È necessario partecipare con la bicicletta avente freni e cambio funzionanti, gomme gonfie ed adatte al percorso.

È necessario portare con sé una camera d 'aria di scorta, un gilet catarifrangente ( va bene anche quello a corredo dell'auto).

È necessario avere le luci anteriori (bianche) e posteriori (rosse); vanno bene anche quelle economiche da 2 € facilmente reperibili).

È consigliato di indossare il casco.

È consigliato di indossare abbigliamento chiaro, adatto alle condizioni meteo.

E' necessario rispettare il codice della strada.

Il fine primario dell'Associazione (senza scopo di lucro) è il miglioramento della ciclabilita' e dell'internodalita' degli spostamenti

più pedoni più bici piu belli più sani (Noi e la città).

Quota annua €.27,00 comprensiva di assicurazione R.C. (€.20,00 per i familiari dell'iscritto €.10,00 per i figli degli iscritti infraquattordicenni)

Potete leggere tutti i vantaggi e le convenzioni suhttps://www.cicloverdi.it/come-diventare-socio-cicloverdi.

IMPORTANTE

La FIAB NAPOLI CICLOVERDI non è un operatore turistico, pertanto, non fornisce un servizio di professionalità turistica.

Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente, tutti insieme Mostra meno Mostra men