Memorial Correale, Castellammare di Stabia protagonista del collezionismo nazionale

Dopo il successo dell'edizione di febbraio, con la 55° edizione, torna la manifestazione Memorial Correale, il tanto atteso evento del Sud Italia di numismatica, filatelia e collezionismo vario, organizzato dall’Associazione Circolo “Tempo Libero”, in memoria del defunto presidente Salvatore Correale, attirando centinaia di visitatori provenienti da ogni regione.



La mostra mercato, dal 1994, si conferma come un appuntamento di altissima qualità, grazie alla presenza di studiosi, qualificati operatori del settore, periti iscritti all'albo del Tribunale della Camera di Commercio, numismatici iscritti alla N.I.P, N.I.A e filatelici alla FSFI - Federazione Fra le Società Filateliche Italiane.



La sala espositiva, completamente videosorvegliata, dispone di ampi spazi, per muoversi liberamente in piena sicurezza e tranquillità con più di 1.000 metri quadrati di rarità.



Posizionata in un punto strategico, nella zona industriale della città, per la quarta volta all'interno dell'Hotel Queen Daisy, che si trova in via Schito n°185, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Castellammare di Stabia e vicino allo splendido sito di Marina di Stabia, agli Scavi di Pompei, e alla Penisola Sorrentina.



In esposizione monete antiche e moderne, banconote italiane ed estere, francobolli, tutto materiale garantito al 100% con certificati di dichiarazione di autenticità, medaglie, storia postale, cartoline, santini, stampe, libri antichi, cataloghi, giocattoli, bijoux vintage, oggettistica varia, accessori e raccoglitori, con la possibilità di acquistare le ultime emissioni dello Stato Vaticano e dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.



Inoltre sabato 18 giugno dalle ore 9 alle 13, con la presenza prestigiosa della dirigente territoriale Napoli 3 Est-Salerno di Poste Italiane Anna Argano, sarà disposto un servizio filatelico temporaneo con tutte le novità sui prodotti filatelici.



In occasione dei cento anni della scoperta della tomba più famosa della storia dell’egittologia, la tomba del faraone Tutankhamon, saranno emesse due cartoline numerate a tiratura limitata, busta primo giorno e annullo speciale in ricordo di questo importante evento.



Il francobollo utilizzato sarà quello del Museo Egizio di Torino.



L'ingresso come sempre sarà gratuito, gli orari di apertura e chiusura sono sabato dalle ore 9 alle 19, orario continuato, mentre domenica dalle ore 9 alle 13.

A disposizione, servizio bar, sala ristorante, per offrire massima convivialità agli ospiti del Memorial Correale, sabato 18 giugno pranzo o cena completa ad un prezzo irrisorio.



Per ulteriori ulteriori informazioni:

Associazione Circolo "Tempo Libero"

Iscritta alla FSFI - Federazione fra le Società Filateliche Italiane