Al Memorial Correale, un annullo filatelico per i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni

Il prossimo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, si terrà la 60° edizione del Memorial Correale, la storica manifestazione di collezionismo che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia.



Quest’anno, per la prima volta, l’evento si svolgerà presso l’Hotel Il Gambero, una splendida struttura alberghiera situata nei pressi degli scavi archeologici di Stabia, a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana Napoli-Sorrento.



L’occasione sarà anche un’opportunità per celebrare i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi.



Poste Italiane predisporrà un servizio filatelico temporaneo, dove si potrà ritirare la busta primo giorno, la cartolina a tiratura limitata e l’annullo speciale appositamente creato per celebrare l’importante ricorrenza, oltre ad acquistare una serie di prodotti filatelici esclusivi, articoli disponibili solo sabato dalle ore 9 alle 14.



I visitatori potranno ammirare una vasta gamma di oggetti da collezione, tra cui monete antiche e moderne, francobolli, banconote, decorazioni militari, cartoline, storia postale, gettoni, stampe, orologi, folder, bollettini illustrativi, interi postali, album, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, giocattoli, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille e oggettistica varia.

Inoltre, in esposizione accessori e raccoglitori per conservare e valorizzare le proprie collezioni.

Il Memorial Correale sarà aperto al pubblico sabato 11 novembre dalle ore 9 alle 19 e domenica 12 novembre dalle ore 8:30 alle 11.

L’ingresso è libero e gratuito, all’interno della struttura, ampio parcheggio custodito e video sorvegliato.



Per rendere più piacevole la permanenza degli ospiti, l’Hotel Il Gambero metterà a disposizione un servizio bar e una sala ristorante per degustare i prodotti tipici della cucina locale.



Per raggiungere il Memorial Correale si potranno utilizzare sia l’auto che i mezzi pubblici.

L’Hotel Il Gambero si trova a Castellammare di Stabia nella strada Provinciale Varano n.135, per chi arriva in treno, la stazione più vicina è quella di Via Nocera della Circumvesuviana Napoli-Sorrento. Da lì si può raggiungere l’Hotel a piedi in circa 15 minuti o comodamente in autobus con la linea Eav L2.



Sarà anche un’occasione unica per visitare le meraviglie archeologiche di Stabiae. A soli cinque minuti dall’Hotel si trovano infatti le splendide Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus romane che conservano ancora affreschi e mosaici di rara bellezza.

Non perdete questa opportunità di vivere un weekend all’insegna della cultura e del divertimento.