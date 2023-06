Meeting Estate Isola d’Ischia 2023: incontri sul tema del calcio nell'isola verde

Torna il Meeting Estate Isola d’Ischia 2023: l’appuntamento con i temi del calcio che si rinnova da ben 42 anni è come sempre organizzato a cura del Comitato italiano FAIR PLAY rappresentato dal presidente nazionale Ruggero Alcanterini e dal dirigente Avv. Franco Campana, con la collaborazione di Media Live di Gigi Castaldo.

Dal 12 al 14 giugno rappresentanti del mondo del calcio e non solo, saranno ospiti dell’isola verde per discutere ed affrontare temi di rilevanza internazionale relativi allo sport più famoso del mondo.

Durante la manifestazione saranno assegnati importanti riconoscimenti: tra i premiati per la categoria Serie A il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, per la Serie B Salvatore Esposito del Bari, per il calcio femminile Matilde Pavan del Como. A ricevere il riconoscimento per la categoria allenatori l’ex campione del mondo Fabio Grosso. Premiato anche l’indimenticabile bomber della Juventus Roberto Bettega come leggenda del calcio.

La tre giorni sarà densa di incontri culturali e di intrattenimento, presentati dalla giornalista Mary D’Onofrio.

Si inizia lunedì 12 Giugno all’Hotel Regina Isabella con il forum “Il futuro del calcio” dove si discuterà delle prospettive del calcio italiano.

Si prosegue poi alle 18 con la cerimonia di Premiazione “L’onore al Talento” che si terrà al Castello Aragonese presso il locale “La terrazza degli Ulivi”. Durante la serata verranno assegnati il Premio Talenti d’Italia in collaborazione con AIC ed il premio Ateneum per l’editoria sportiva che omaggerà Gianfranco Coppola per il suo libro “Campioni sempre” edito da LeVarie, titolo che inequivocabilmente riporta al trionfo tricolore del Napoli.

Special guest della serata la giornalista Mediaset Maria Luisa Jacobelli.

Il giorno 13 si continua all’Hotel Regina Isabella con il forum Sport e Salute dedicato al rapporto tra attività sportiva e benessere durante il quale interverranno importanti relatori appartenenti al mondo della medicina sportiva e delle scienze motorie.

Nel pomeriggio la celebre location del ristorante Giardino degli Aranci ospiterà il premio UOMINI ED EROI per l’editoria e il cinema ed il Memorial Carlo Iuliano durante il quale verrà premiato il direttore del Mattino Sport Francesco De Luca.

L’ultima giornata dell’evento sarà dedicata al Mare. Si comincia alle 16 con il convegno “Concessioni marittime e Associazioni Sportive dilettantistiche in seguito alla direttiva Europea Bolkestein”. In collaborazione con l’associazione dei circoli nautici della Campania e la Consulta del Mare della regione Campania. A seguire la presentazione del concorso “Il mare al centro”.

Il Grand Hotel della Regina Isabella , location esclusiva da sempre partner del meeting di Ischia, ospiterà il gran finale della manifestazione: il Gran Galà del Mare e degli Ambasciatori.

Durante la cena di Gala saranno presentati: il progetto OIKOUMENE con la fiamma olimpica in anteprima Atene-Ischia, “la giornata del mare” e della cultura con proiezione video e la collezione gioielli dedicati al mare del maestro Gerardo Sacco “AQUA MODAMARE”. A concludere il meeting l’attesissima assegnazione del premio Aragonese Fair Play 2023 per lo sport e la cultura.

IN FOTO: un pallone da calcio (foto da pixnio.com)