Arriva Meet The Language, il tandem linguistico organizzato da Project Ahead negli spazi di Dialogue Place

Il primo passo per imparare una nuova lingua è praticarla! Per favorire l’incontro tra esperienze culturali diverse Project Ahead, nell’ambito del progetto DilaogueInn, propone il tandem linguistico Meet The Language, in sintonia con i suoi obiettivi di inclusione e multiculturalità.

L’evento è rivolto a tutti coloro che sono interessati all’apprendimento delle lingue, delle tradizioni e dei modi di dire in voga in altre culture.

Il tandem linguistico Meet The Language, infatti, è stato ideato in modo da dare la possibilità di mettersi in contatto con un madrelingua o una persona esperta della lingua cui si è interessati, al quale si potrà offrire a propria volta supporto per l’apprendimento della propria lingua madre o una lingua di cui si abbia un livello avanzato.

L’evento è previsto per domani, martedì 15 novembre, alle ore 17:00 negli spazi del coworking Dialogue Place in via Sapienza 18, Napoli.

Ci sarà la possibilità di confrontarsi con chi ha esigenze compatibili con le proprie e di conoscere nuove persone anche attraverso momenti di gioco e aggregazione.

Un aperitivo offerto da Project Ahead accompagnerà il match culturale, come ulteriore occasione di networking.

Meet The Language è aperto a tutti e l’ingresso è totalmente gratuito, è prevista a fini organizzativi una prenotazione online.

Meet the Language. Tandem linguistico è organizzato da Project Ahead nell’ambito del progetto Dialogueinn cofinanziato dal POR FESR 2014/2020 della Regione Campania con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Campania.