Tour Meet&Greet con il cast della serie Rai “Mare Fuori”

Il Tour ufficiale di Mare Fuori arriva il 16 Giugno 2024 alle ore 16:00 al Centro Commerciale Neapolis in Via Argine, 380, 80147 Napoli NA.

Presenti al Meet&Greet gli attori Antonio d'Aquino (Milos) ed Enrico Tijani (Dobermann).



Pass disponibili a questo link: wobindaproduzioni.com/mare-fuori-tappe-del-tour/



La quarta stagione di Mare Fuori ha raddoppiato i record della precedente, imponendosi come la serie italiana amata da tutti e confermandosi come una delle produzioni seriali più importanti del panorama italiano e non solo.



Un vero record per la Rai che coproduce la serie con Picomedia, i dati digitali evidenziano come a determinare il successo della serie Tv siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su Rai Play ha infatti meno di 25 anni.



Al lancio della quarta stagione in sole due ore dalla pubblicazione sono state registrate più del doppio delle visualizzazioni rispetto allo scorso anno.



Wobinda ha iniziato un tour nazionale con i protagonisti della serie in esclusiva, che da la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo nei migliori centri commerciali e location pubbliche e private, dopo averli potuti ammirare in Tv.



Per il calendario completo delle date del tour consultare il sito www.wobinda.it e per prenotare l’evento o avere info più dettagliate scrivere a eventi@wobindaproduzioni.com.