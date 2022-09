Mediterranean Wine Art Fest a San Domenico Maggiore

Tutto pronto, a Napoli, per il Mediterranean Wine Art Fest. Il Festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un Mediterraneo di Pace è organizzato dall’istituzione culturale MAVV e promosso da un comitato, composto da personalità della cultura, dell’economia, del sociale e delle istituzioni con un respiro internazionale, e vedrà l’incontro delle realtà dell’enogastronomia e del turismo esperienziale dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, medicina, salute e stili di vita, innovazione ed economia circolare saranno i principali temi trattati con la partecipazione di importanti personalità nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore lungo il decumano nel centro storico di Napoli.

Simposi, incontri, dibattiti, condotti da Noemi Gherrero, esposizioni in una ottica divulgativa per un nuovo umanesimo economico-culturale nel quale la convivialità rappresenti un volano per uno sviluppo sostenibile per la civiltà nel Mar Mediterraneo.

Il Festival, che si svolgerà il 15, 16 e 17 settembre 2022, nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, è organizzato con la Fondazione Real Conservatorio della Solitaria, Future Food Institute, Convention Bureau Napoli, Dipartimento di Agraria e Rural Hack della Federico II.

“Nella visione del simposio come pratica conviviale, questo evento esclusivo proporrà le eccellenze enologiche ed enogastronomiche nel loro legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio, anche con un messaggio di pace, favorendo gli scambi economici nel settore agroalimentare e agritech”, ha spiegato Eugenio Gervasio, presidente del MAVV – Wine Art Museum e ideatore del Festival.

L’iniziativa ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo – PAM, il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Campania, della Città Metropolitana e del comune di Napoli, dell'ICE, dell’ENIT, dell’Unione Industriali di Napoli, della Fondazione Mezzogiorno, e i riconoscimenti del MANN e delle università Federico II, l’Orientale, Parthenope, suor Orsola Benincasa, Universitas Mercatorum e Luigi Vanvitelli.

Il Mediterranean Wine Art Fest vuole rilanciare il desiderio di pace e di recupero della dimensione della socialità con un programma d'incontri tra eccellenze, vino, arte, spettacolo e buona musica. Il Festival si caratterizza per la degustazione delle specialità enogastronomiche, esposizioni e performance d’arte, videoproiezioni, eventi glamour, premiazioni e workshop – dedicati al mondo della salute e della medicina, ma anche dell’innovazione e della sostenibilità – visite teatralizzate e in particolare momenti musicali che vedranno come mediapartner Radio Norba. Gli eventi musicali Wine&Music sono innestati nella innovativa programmazione culturale della nuova amministrazione di Napoli che ha visto mettere al centro il progetto di “Città della Musica”.

Con il coinvolgimento delle scuole e del mondo accademico, uno spazio particolare è destinato ai temi del “bere consapevole” – con il progetto del MAVV mirato alle giovani generazioni – la dieta Mediterranea, la corretta alimentazione, i sani stili di vita e la salute portato avanti con la Cattedra Unesco per la Salute e lo sviluppo sostenibile.

Il festival sarà aperto dai promotori dell’iniziativa e dalle autorità il 15 settembre alle ore 10 con la presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e dei Rettori dell'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, Matteo Lorito e Lucio D’Alessandro. Tra i numerosi eventi proposti verranno consegnati i premi In Vino Veritas by MAVV, giunti alla quarta edizione e sarà scelta la Dea Vite; sarà inoltre lanciato il Wine Art Contest e il GreenPrix 2022. Durante la manifestazione il Convention Bureau di Napoli assegnerà i riconoscimenti: Napoli Ambassador Program. Un evento celebrativo di particolare importanza in questo momento storico sarà il grande e diffuso, brindisi per la pace, nel Mar Mediterraneo e nel mondo.

“Nelle sale del Capitolo e tra i corridoi che hanno visto nascere le idee di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, intendiamo riunire temi di grande rilevanza come il connubio tra innovazione e agricoltura: l’agritech è infatti un tema al centro del festival come la valorizzazione delle vocazioni naturali dei nostri territori che, tra workshop e degustazioni, dieta mediterranea e salute, musica e arte intende unire istituzioni, società civile, mondo universitario, associazioni e tanti giovani”, ha concluso Eugenio Gervasio, presidente del MAVV.

Hanno sostenuto l’evento aziende come: Blue Life, Gmed, IFIS, Manpower, Nasti Group, PCS, RAMA, Scuotto, Tecnomedit e To Be.

Il MAVV Museo dell’Arte, del Vino e della Vite è una istituzione culturale che gestisce uno spazio creativo da visitare, denominato Wine Art Museum, che nel legame tra tradizione e innovazione valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio con il loro patrimonio culturale promuovendo il turismo esperienziale. L’esposizione museale è ospitata dal Dipartimento di Agraria e dal Centro MUSA dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nella prestigiosa Reggia di Portici, lungo il percorso del famosissimo Miglio d’Oro, che si estende lungo la costa del Vesuvio tra Napoli, Ercolano e Pompei.