Sessione di meditazione - bagno armonico con campane tibetane

Ideale per tutti coloro che vogliono provare una esperienza unica di rigenerazione sensoriale e per scaricare tutto lo stress accumulato; favorisce il rilassamento, aiuta a ristabilire le frequenze corporee naturali liberando energia e forza creativa .Ogni cellula del corpo viene posta dolcemente in vibrazione, favorendo il riequilibrio di tutto l’organismo con la possibilità di lasciare andare tensioni, emozioni e blocchi interiori.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e di portare con se un tappetino per palestra e un piccolo cuscino.

La serata si cluderà con un aperitivo.

Per info e prenotazione rivolgersi ai seguenti contatti:

342 7775116

email : campanetibetane110@gmail.com