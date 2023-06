MED Italy 2023: alla Mostra d’Oltremare di Napoli la moda dei grandi eventi

Moda e Red Carpet. Tradizione e nuove tendenze in scena a MED Italy – Evening Dress Makers Exhibition 2023, la prima edizione della fiera dedicata alla moda gran sera che si tiene dal 17 al 19 giungo a Napoli presso Mostra d’Oltremare in Viale John Fitzgerald Kennedy 54.

Stilisti e produttori provenienti da tutto il mondo presentano le nuove collezioni 2023/24 per Lei e per Lui, chiamati a raccolta dal manager Fabio Ridolfi nel più grande spazio per manifestazioni fieristiche, congressi e spettacoli del capoluogo campano che si trasforma in un grande atelier dedicato al fashion per la cerimonia ed i grandi eventi, luogo ideale per scoprire in anteprima abiti ed accessori, le nuove collezioni in un percorso articolato e variegato con oltre 100 collezioni.

Partecipano alla prima edizione della kermesse, tra gli altri Vivien Luxury, Antille, Kuea, Quintino Orefice, D’Andrea Collection, Demetrios Cerimonia, Impero Couture, RG Gigli Cerimonia, Mg Arcione, L’Adoralisa, Argento Antico, Antonio Notaro, Lexus Collection, Rosa Biondillo, Sabo Roma, Corizzi Paris, Chic & Holland.

Allestita nei padiglioni 5 e 6 della tre giorni partenopea è aperta a buyers e pubblico con una proposta diversificata di brand italiani ed internazionali, nuove idee e prodotti di tendenza da scoprire negli oltre 4000mq di esposizione, suddivisi in tre aree principali: Area Esposizione (abiti ed accessori), Area Press (interviste e webinair) ed Area Lounge.

“Artigianalità del prodotto e valorizzazione del made in Italy sono i nostri principali obiettivi” _ afferma il patron della manifestazione che è ideatore di numerose manifestazioni dedicate al mondo del fashion tra cui Sposi Experience e Gay Wedding. “Puntiamo alla valorizzazione dei designer e delle case di moda” – prosegue Ridolfi – “con allestimenti dedicati e personalizzati per mettere in luce tutte le creazioni: abiti, calzature ed accessori. Una vetrina per le collezioni moda, la presentazione di nuovi marchi, tendenze e opportunità di business. Un’infinita possibilità di spaziare tra tradizione e sperimentazione”.

Le tendenze 2023/24

Rosa, magenta ed indaco. Le tinte ufficiali dell’anno 2023 vestono anche la cerimonia e la gran sera e si coniugano con i colori che non vanno mai fuori moda, il bianco ed il nero.

L’audace magenta, che quest’anno ha vestito anche le spose, tinge anche abiti tailleur pantalone, silhouette a sirena o romantiche gonne a corolla, creazioni perfette per ladies dalla forte personalità. I grandi eventi si tingono di tutte le gradazioni del rosa e dell’indaco, colori dal significato sognatore e spirituale. Una ventata di ottimismo si ritrova grazie all’imponente presenza in fiera del viva magenta, colore ufficiale 2023 che ha sedotto le passerelle di tutto il mondo con la sua energia positiva.

Intramontabili il nero per la gran sera, sempre elegante e misterioso e l’abito bianco con ricami di pizzo e cristalli con grandi scollature. Sensualità e passione nelle creazioni in tutte le gamme del rosso. Ritornano chiffon laminati, lurex, tessuti incrostati di pietre. Sempre di moda la seta naturale, l’organza ed il voile. L’abito lungo al primo posto per cerimonie e party importanti, ma si riafferma il corto impreziosito da ricami luminescenti anche per la sera elegante.

Per Lui, la tradizione classica dell’abito sartoriale viene affiancata da completi con dettagli preziosi, materiali e tinte vivaci, ricami, bottoni elaborati e preziosi. Grande ritorno dello smoking con giacca bianca, dell’abito doppio petto e del gilet.

Il programma di appuntamenti di Med Italy si articola in numerosi incontri: sabato 17 alle ore 17.00 Elisar presenterà la nuova collezione 2024 accompagnata dagli splendidi accessori della storica famiglia Arcione; domenica 18 il clou della manifestazione con la presenza in fiera di testimonial del mondo dello spettacolo tra i quali Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Tanya La Gatta, Stefania Orlando, Manila di Nazzaro e molti altri ospiti delle presentazioni della nuova collezione RG Cerimonia. Infine domenica 19 dalle ore 17.30 si alterneranno le sfilate di Nefertari - linea couture della maison di Antonio D’Errico – della stilista Rosa Biondillo con la sua linea Made in Italy, di Saboroma New York, con le nuove tendenze internazionali e l’anteprima italiana della collezione di Chic & Holland, linea unica e spettacolare destinata a far innamorare le numerosissime diciottenni che cercano l’abito esclusivo da sfoggiare per la propria festa. I brand nella passerella domenicale appartengono al portfolio dell’agenzia Pierangeli Fashion.

Tanti i dibatti i con i rappresentanti delle varie Case di Moda e le iniziative che si possono trovare pubblicate sul sito www.med-italy.com e sulle pagine social della manifestazione (Facebook e Instagram).

Media partner di Med Italy, la testata Fashion Tv, presenza importante e presente in 196 paesi del mondo.

IN FOTO: un abito Kuea