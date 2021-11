"Me siente ma nun me vire", spettacolo teatral-musicale

TU ME GUARDAVE MA NUN ME VEDIVE

JE TE PARLAVE E NUN ME SENTIVE.

SENZA PARLARE SAPER COMPRENDERE.

In queste frasi, tratte da noti testi, si esprime la mancanza di attenzione, di comprensione e di empatia verso il prossimo che sembra caratterizzare i nostri tempi; ebbene la volontà degli artisti di questo spettacolo è proprio quella di vincere tale mancanza e riportare tutto “alle ragioni del cuore”.



Spettacolo teatral-musicale in costume.



Un salto nel passato, ma con un occhio al presente e al futuro, in modo che l'antico ed il moderno s'incontrino e si fondino.

Avanspettacolo, varietà, caffè-chantant, belle époque con le sciantose più famose, le macchiette più simpatiche, ed i suoi quadri musicali in costume di canzoni classiche napoletane che hanno girato il mondo e fatto vibrare gli animi.



Pianoforte: M° Raffaele Marzano

Corpo di ballo: La Danse Napoli

Coreografia: M° Gabriella Cerasuolo

Fine dicitrice e costumista: Annamaria Cecere

Tecnico audio, luci e fotografia: Giuseppe Buono

Costumi: Studio 3 Napoli

Direzione artistica e organizzazione: Bruno Tirozzi

