Me Contro Te, Luì e Sofì incontrano il pubblico al The Space Cinema di Napoli

La giovane coppia di Youtuber che ha conquistato il cuore di un’enorme fetta di pubblico tra i giovanissimi, farà tappa nel The Space Cinema di Napoli il 1 giugno (per le proiezioni previste dalle 11:00 alle 17:30) per salutare il pubblico in sala prima che il grande schermo regali ai fan il loro ultimo film, “Me Contro Te Il Film - Operazione Spie”, in uscita a partire dal 30 maggio.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, si intratterranno con il pubblico partenopeo prima degli spettacoli in programma dalle 11:00 alle 17:00.

La regia di Gianluca Leuzzi, che ha diretto tutti i film della celebre coppia, trascina gli spettatori in uno scenario in cui l'armonia del Pianeta è minacciata dall'alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Luì e Sofì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Luì e Sofì,, insieme ai loro amici, dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo.

È possibile acquistare i propri biglietti per assistere alle proiezioni con i saluti in sala sul sito di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/me-contro-te-il-film-operazione-spie. Oppure utilizzando l’App ufficiale di The Space Cinema.