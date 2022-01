L'iconico MDLSX di Motus in scena al Piccolo Bellini

Orario non disponibile

Quando Dal 13/01/2022 al 16/01/2022 da domani Orario non disponibile

Dal 13 al 16 gennaio, va in scena al Piccolo Bellini l'ormai iconico MDLSX di Motus, il lavoro che ha debuttato nel 2015 e da allora ha fatto il giro del mondo.

MDLSX è uno "scandaloso viaggio teatrale" durante il quale Silvia Calderoni - attrice simbolo dei Motus - intona in forma di Dj/Vj set un inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all'essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall'appartenenza a una Patria. Brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie confondono fiction e realtà, durante il quale rendono questo lavoro un'esperienza completa e imperdibile.

Se tra le ispirazioni letterarie di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò ci sono i testi di teoria queer e di genere di Judith Butler, A cyborg manifesto di Donna Haraway, e Manifesto contra sexual di Preciado, più in generale il riferimento è a tutta la letteratura che si muove sul crinale dell'identità più sfuggente; suggestioni e visioni che si compiono in scena mediante un linguaggio teatrale misto, caratteristica di tutti i lavori della compagnia. Così la parola il movimento, la musica, i filmati e il corpo stesso del performer (una Sivia Calderoni come sempre generosissima) diventano drammaturgia e accompagnano lo spettatore attraverso la rappresentazione della fatica che comporta la ricerca della felicità.

Prezzi: intero 20€, ridotto 18€ - Under29 15€ migliore posto disponibile

Durata: 80 min

IN FOTO: MDSLX_Motus©Simone Stanislai