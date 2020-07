Sui Sentieri degli Dei, agosto si apre con Max Gazzè e Monica Sarnelli

Agosto si apre con Max Gazzè che arriva per la prima volta Sui Sentieri degli Dei con il suo tour Scendo in palco. Sabato 1 il cantautore romano, accompagnato da quattro musicisti, darà vita a un live all’insegna della ripartenza. L’artista, infatti, in controtendenza rispetto a chi ha rinviato i concerti al 2021 per le restrizioni e nuove regole imposte per il coronavirus, ha scelto di suonare sposando la causa di tutti i musicisti indipendenti. Non dimentichiamoci di quello che una musica può fare ha spiegato su Instagram citando una sua nota canzone.

Da ventiquattro anni la sua voce entra nelle case degli italiani, grazie alla sigla di Un posto al sole, di cui è interprete. Domenica 2 agosto Monica Sarnelli presenta Napoli@Colori, titolo sia del live che di un’imponente produzione discografica con canzoni napoletane di ogni epoca (quattro album per sessantotto canzoni, approdata pochi mesi fa su Spotify e altre piattaforme digitali), a cui l’artista partenopea attribuisce un riferimento di un colore. E i colori con cui la Sarnelli descrive la sua città sono: rosso, blu, nero e oro. Sul palco con lei Alfredo Di Martino alla fisarmonica, piano e tastiere, e Pino Tafuto al piano e tastiere.

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (400 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it