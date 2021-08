Secret Shadows, Max Fuschetto and friends in concerto alla Domus Ars

Tra gli appuntamenti più attesi di questo settembre a Napoli vi è il ritorno di Max Fuschetto, compositore tra i più apprezzati e innovativi della scena italiana: sabato 4 settembre sarà alla Domus Ars per il cartellone dell’Associazione Domenico Scarlatti, “La Macchina del tempo", insieme al musicista e cantante torinese Cosimo Morleo e al pianista Enzo Oliva per un nuovo lavoro, in cui la musica, i testi, le canzoni - oggetti della propria storia- diventano metafore che si trasformano come ombre segrete che si schiudono.

Secret Shadows è un’idea di Max Fuschetto, con composizioni di Max Fuschetto, Cosimo Morleo e altri.

Si tratta di un ritorno significativo per il compositore campano che approda alla Domus Ars di Napoli dopo l’ultima importante collaborazione dello scorso luglio con il gruppo internazionale di danza Eko Dance Project sui palcoscenici della Reggia di Venaria e del Teatro Astra di Torino in compagnia proprio di Cosimo Morleo che ne ha curato la direzione musicale.

Max Fuschetto – scrive D’Onofrio di OndaRock – "è riuscito a creare un perfetto punto di congiunzione tra classica moderna e musica popolare, tra musica etnica e avanguardia, tra Oriente e Occidente". Il suo lavoro ha ricevuto autorevoli apprezzamenti in Italia da riviste come Amadeus, Il Giornale della Musica, Blow Up, Rumore, Alias de Il Manifesto, e l’attenzione di network italiani e stranieri come Rai Radio 3, la Funkhause radio di Berlino che lo ha intervistato e la NDR Kultur di Amburgo che ne ha curato la presentazione dell’ultimo lavoro discografico.

